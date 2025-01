Il mercato delle memorie in questi primi mesi del 2025 vedrà dei cambiamenti davvero importanti soprattutto inerenti il prezzo, chi è in procinto o intenzione di costruire una nuova configurazione o aggiornare quella a disposizione sarà sicuramente lieto di sentire che probabilmente i prezzi vedranno un andamento a ribasso abbastanza significativo legato a varie ragioni di mercato che non stiamo qui a specificare poiché molto complesse, ma che stanno avendo come effetto un calo dei prezzi delle memorie DRAM Ad ogni livello, sia per quanto riguarda i server, sia per quanto riguarda gli smartphone che per quanto riguarda le RAM per i pc da salotto.

Percentuali al ribasso

In base ai dati emersi in rete a subire maggiormente questo calo dei prezzi saranno le memorie di DDR4 che subiranno un calo compreso tra l’8 e il 13%, flessione che sembra legata ad una minore richiesta da parte del mercato unita ad una migliore produzione di componenti da parte dei produttori cinesi, stessa sorte toccherà anche alle versioni più aggiornate DDR5 le quali vedranno un abbassamento del prezzo compreso tra il 5% e il 10% nel corso del 2025.

La medesima dinamica colpirà poi anche le memorie per quanto riguarda il segmento smartphone, sembra infatti che assisteremo ad un calo dei prezzi delle LPDDR4X tra l’8% e il 13%, mentre per le LPDDR5X si stima una riduzione tra il 3% e l’8%.

Per ultimo, ma non meno importante abbiamo il mercato delle memorie utilizzate nella produzione di schede grafiche, in questo caso le nuovissime memorie GDDR7 subiranno un abbassamento di prezzo compreso tra il 5% e il 10% a causa di un mercato ancora molto debole, ma allo stesso tempo ben fornito di scorte di memoria per il lancio delle nuove schede grafiche previsto a gennaio.

Dunque, se avete intenzione di aggiornare la vostra postazione quest’anno potrebbe essere il momento giusto, soprattutto se avete bisogno di aggiornare sia la RAM installata che la scheda grafica presente a bordo.