Le prime immagini e informazioni sull’atteso iPhone SE 4 stanno iniziando a circolare, offrendo uno sguardo al possibile design e alle specifiche del nuovo dispositivo di Apple. I concept render, basati su indiscrezioni recenti, mostrano un modello profondamente rinnovato rispetto ai precedenti SE, con un design moderno che si ispira all’iPhone 14.

iPhone SE 4: design moderno e addio al tasto Home

Secondo i render, l’iPhone SE 4 adotterà un design edge-to-edge con un display da 6,1 pollici, abbandonando il tradizionale tasto Home. Il notch, caratteristico degli ultimi modelli di punta di Apple, farà il suo debutto anche sulla linea SE, suggerendo l’adozione del riconoscimento facciale tramite Face ID.

La scocca, realizzata in alluminio e vetro, richiama lo stile degli attuali iPhone, offrendo un look premium pur mantenendo il posizionamento come dispositivo più accessibile. I colori disponibili non sono stati ancora confermati, ma è probabile che Apple opti per una gamma limitata, come già visto nei precedenti modelli SE.

L’iPhone SE 4 sarà probabilmente alimentato dal chip A16 Bionic, lo stesso presente nella linea iPhone 14 Pro. Questo garantirebbe prestazioni elevate, rendendo il dispositivo competitivo sia in termini di velocità sia di efficienza energetica. La batteria potrebbe beneficiare del nuovo processore, con un’autonomia migliorata rispetto ai modelli precedenti.

Sul fronte fotografico, si prevede l’integrazione di una fotocamera posteriore singola, ma ottimizzata per offrire immagini di qualità superiore. Funzionalità come la modalità notturna e Deep Fusion potrebbero essere incluse, rendendo il dispositivo adatto anche agli appassionati di fotografia.

L’iPhone SE 4 è pensato per attirare un pubblico più ampio, offrendo alcune delle caratteristiche dei modelli di punta a un prezzo inferiore. Con un design moderno e specifiche aggiornate, Apple mira a posizionare il dispositivo come una scelta ideale per chi cerca un iPhone di qualità senza dover spendere troppo.

Il prezzo non è ancora noto, ma le stime indicano un possibile posizionamento tra 500 e 600 dollari, rendendolo competitivo nella fascia media del mercato. La data di lancio non è stata ufficializzata, ma si prevede che il dispositivo sarà presentato nel 2024.

Con il midrange premium in arrivo, Apple sembra intenzionata a rivoluzionare la linea SE, proponendo un dispositivo che combina design premium, prestazioni elevate e un prezzo più contenuto. Addirittura, sappiamo che potrebbe chiamarsi “iPhone 16E“; staremo a vedere.