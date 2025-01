In questi ultimi giorni è stato segnalato un nuovo colpo hacker che rischia di mettere in serio pericolo molte carte di credito. Il fatto è avvenuto in America ad un’ azienda specializzata nella produzione di accessori per iPhone. Gli hacker sono riusciti ad intaccare il loro sito dove gli utenti acquistano i prodotti, per rubare i dati delle carte di credito. Quest’ attacco ha coinvolto un’ applicazione di terze parti che viene utilizzata per la gestione dei pagamenti.

Sono tante le violazioni che vengono compiute da hacker con cattive intenzioni e sfruttando delle falle nei sistemi, riescono ad inserirsi all’ interno dei siti per rubare dati agli utenti. Per quanto riguarda il caso della società americana, quest’ ultima si affida ad una piattaforma chiamata BigCommerce per effettuare le transazioni online. Una parte di questa piattaforma, FreshClicks, è stata presa di mira da un attacco hacker. In questo modo i malfattori sono riusciti a catturare quanti più dati possibili dagli ignari utenti.

Hacker, ecco le specifiche dell’ attacco

I malfattori sono riusciti a inserire un codice malevolo nell’ applicazione in modo da intercettare i dati delle carte di credito inseriti dagli utenti. Gli hacker hanno catturato una serie di nomi, indirizzi e dati delle carte di credito dei clienti in modo da prelevare denaro e svuotare le loro carte. Quest’ azione è stata già presentata alle autorità competenti e la società americana ha avvisato i clienti in modo da monitorare gli movimenti bancari. Per aiutare in questo, l’ azienda offre un servizio gratuito di monitoraggio delle attività delle carte di credito per 12 mesi attraverso Experian. BigCommerce ha fatto sapere che i propri sistemi non sono stati compromessi e in più ha eliminato FreshClicks dai negozi dei clienti.

Per adesso il sistema è sotto controllo ma per dei futuri avvenimenti bisognerà utilizzare dei metodi in modo da prevenire attacchi futuri. Bisognerà creare dei sistemi per la sicurezza dei dati dei clienti in modo che non vengano acquisiti dagli hacker.