L’anno 2025 si apre con una conferma: i prezzi dell’RC Auto continuano a pesare sui bilanci familiari. Secondo l’Osservatorio di Facile.it, a dicembre 2024 il costo medio per assicurare un’auto è stato di 643,95 euro, segnando un aumento del 6,19% rispetto all’anno precedente. Nonostante questi numeri, si intravedono segnali positivi. Il rallentamento dell’inflazione e la stabilizzazione dei tassi di sinistrosità stanno frenando la crescita dei prezzi. Con un contesto economico stabile, i benefici di questa tendenza potrebbero estendersi al mercato assicurativo, portando a una progressiva stabilizzazione delle tariffe. In una situazione tanto mutevole, scegliere con attenzione l’assicurazione può fare la differenza. Confrontare le offerte tra diverse compagnie diventa cruciale per risparmiare e ottenere condizioni migliori.

Sinistri e variazioni regionali influenzano i premi dell’assicurazione

Il rapporto segnala che 585.000 automobilisti italiani vedranno peggiorare la propria classe di merito nel 2025 nell’assicurazione. Questo a causa di sinistri con colpa dichiarati nel 2024. L’aumento dei premi coinvolge in particolare alcune regioni, evidenziando significative differenze territoriali. La Toscana guida la classifica con il 2,34% di automobilisti interessati, seguita da Sardegna e Liguria. All’estremo opposto, Basilicata e Calabria mostrano percentuali sotto l’1,30%. Tra le province, Prato registra il valore più alto (3,35%), mentre Crotone si distingue per il dato più basso.

Anche fattori come genere, età e professione incidono sulle tariffe dell’assicurazione. Le donne (1,99%) superano gli uomini (1,65%) per percentuale di sinistri con colpa. Gli over 65 sono i più coinvolti, mentre i giovani sotto i 34 anni mostrano i tassi più bassi. Tra le professioni, gli agenti di commercio risultano la categoria con il maggior numero di sinistri dichiarati. Questo evidenzia quanto il comportamento alla guida e il contesto economico influenzino i costi assicurativi. Per molti automobilisti italiani, il 2025 si prospetta come un anno impegnativo, in cui ogni scelta può incidere sul bilancio personale. La capacità di adattarsi e di cercare soluzioni personalizzate sarà fondamentale per affrontare questi aumenti. Come andrà a finire per il portafoglio degli italiani?