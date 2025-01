Xiaomi Watch 2 è a tutti gli effetti uno dei migliori smartwatch del momento, un prodotto che punta fortissimo sul rapporto qualità/prezzo, proprio con la sua capacità di mettere a disposizione dell’utente un display da 1,43 pollici, un AMOLED retroilluminato e completamente a colori (oltre che touchscreen), pronto a coprire l’intera superficie anteriore, lasciando cornici estremamente sottili.

Il prodotto gode di una certificazione di impermeabilità abbastanza classica, con resistenza fino a 5 ATM, un processore Snapdragon W5+ Gen1, uno dei migliori in circolazione in termini di prestazioni, e soprattutto del sistema operativo Wear OS. Ritenuto da molti come il migliore in circolazione, è sicuramente fluido e reattivo, oltre che essere estremamente versatile e personalizzabile.

Premete qui per collegarvi al canale Telegram dedicato ad Amazon, dove potete trovare i codici sconto Amazon gratis e le offerte esclusive.

Xiaomi Watch 2: offerta imbattibile su Amazon

Lo Xiaomi Watch 2 può essere vostro con un risparmio non da poco, poiché a tutti gli effetti l’utente si ritrova a poter approfittare di uno sconto che nessuno si aspettava, fino a scendere ad una spesa finale da sostenere pari a soli 103,99 euro. Il listino iniziale era di 199 euro, mentre, se interessati, il prezzo mediano del prodotto corrisponde esattamente a 139 euro. Premete qui per effettuare l’ordine su Amazon.

A differenza di altri smartwatch in commercio, dovete notare che il prodotto gode di una batteria che ne permette l’utilizzo fino a 65 ore continuative, prima di essere costretti a ricorrere alla presa a muro per la ricarica, sebbene tale cifra sia direttamente correlata con la modalità di utilizzo stessa (attivazione GPS o meno, e simili). Può essere acquistato in due colorazioni differenti, che presentano prezzi non uguali, il sistema di controllo si affida, oltre al touchscreen, anche a due pulsanti fisici posti direttamente sul lato destro dello smartwatch, in modo da facilitare l’azione anche con mani bagnate e/o sudate.