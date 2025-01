WhatsApp introduce una nuova funzione che promette di semplificare la vita delle persone. Stiamo parlando dello scanner integrato. Disponibile al momento solo per iPhone, questa innovazione consente di scansionare documenti, foto e altri file direttamente dall’applicazione. Dunque senza ricorrere a programmi esterni. L’obiettivo alla base è quello di rendere più sicura e immediata la digitalizzazione dei documenti. Evitando di scaricare app che spesso presentano pubblicità invasive o rischi per la privacy. Tale funzionalità, individuata dal sito WABetaInfo, è inclusa nell’aggiornamento 24.25.89 dell’app per iOS.

WhatsApp: scansioni rapide e condivisione immediata, ecco come funziona

L’utilità di questa novità è evidente. Poiché inviare contratti di lavoro, pratiche bancarie o documenti scolastici diventa molto più veloce e pratico. Grazie a un editor interno, l’utente può anche regolare i margini e visualizzare un’anteprima del file prima di salvarlo o inviarlo. Il suo sviluppo in modo graduale. Quindi non tutti i possessori di iPhone potrebbero trovarla subito disponibile. Ad ogni modo, WhatsApp assicura che il suo rilascio sarà completato nelle prossime settimane. In più presto, anche i clienti Android, potranno accedere alla nuova tecnologia.

Utilizzare lo scanner di WhatsApp è semplice e intuitivo. In quanto è stato reso accessibile anche per chi non ha particolare dimestichezza con strumenti digitali. Per iniziare, basta aprire una chat, cliccare sul pulsante “+” in basso a sinistra e selezionare “Documento”. A questo punto, appare l’opzione “Scansiona documento”, che attiva automaticamente la fotocamera del dispositivo. Una volta inquadrato ciò che si vuole scansionare, l’app consente di scattare una foto. Oltre che di modificarne i bordi tramite un editor.

Dopo aver apportato eventuali correzioni, il file può essere salvato sul telefono. Oppure inviato immediatamente al destinatario. Insomma, questa funzione, oltre a semplificare la gestione dei documenti, migliora l’efficienza lavorativa e personale. Eliminando così tutti i passaggi inutili. Per chi utilizza l’app anche su WhatsAppWeb, la possibilità di trasferire file scannerizzati direttamente dall’iPhone rappresenta un ulteriore vantaggio. Ormai è chiaro. Con questa innovazione, WhatsApp conferma il suo impegno nell’ampliare i servizi offerti, consolidando il ruolo di piattaforma multifunzionale.