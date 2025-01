WhatsApp continua ad innovarsi, diventando non solo un’app, ma un vero e proprio strumento multifunzionale. A tal proposito, sta per arrivare una novità davvero utile per molti utenti. L’ultima novità, annunciata con l’aggiornamento iOS 24.25.89, introduce una funzione che semplifica la possibilità di scansionare documenti direttamente dall’app. Il tutto utilizzando la fotocamera dell’iPhone. Tale opzioni elimina la necessità di utilizzare scanner fisici o app di terze parti. Rendendo WhatsApp una soluzione ancora più completa per la gestione quotidiana di file e comunicazioni.

WhatsApp: in arrivo nuova opzione per la scansione

La nuova funzionalità è accessibile dal menu di condivisione dei documenti. Consente agli utenti di catturare immagini di file cartacei. Inoltre, permette di modificarne i margini dei file. Prima di inviare i documenti è possibile visualizzarne un’anteprima. Il processo è intuitivo e richiede pochi passi. Bisogna aprire una chat, selezionare l’opzione “Documento” e poi “Scansiona documento”. A questo punto basta inquadrare il file e, se necessario, regolarne i bordi. Una volta salvato, il documento può essere condiviso immediatamente.

La nuova funzione si rivela particolarmente utile per chi studia o lavora. Non dover cercare uno scanner esterno permette di risparmiare tempo, soprattutto in situazioni dove la rapidità è essenziale. La qualità delle scansioni prodotte dall’app è sorprendentemente alta, con testi e immagini nitidi.

Al momento, la funzione è disponibile solo per iOS e sta raggiungendo gradualmente gli utenti che hanno aggiornato l’app all’ultima versione. Anche se non ci sono ancora notizie ufficiali sul suo arrivo per Android, è probabile che Meta stia lavorando per implementare la stessa caratteristica anche sui dispositivi del robottino.

L’innovazione dimostra l’impegno di WhatsApp nell’espandere le sue capacità oltre la messaggistica. Strumenti come la scansione documenti sottolineano l’obiettivo dell’app di diventare un hub centrale per comunicazioni e gestione digitale. Con aggiornamenti regolari e nuove funzioni sempre più utili, WhatsApp continua a ridefinire il modo in cui gli utenti interagiscono e gestiscono le attività quotidiane.