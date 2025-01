Offerte Euronics: sorprese più dolci delle caramelle della Befana

Le offerte Euronics di gennaio sono più dolci delle caramelle della Befana! Se siete alla ricerca di tecnologia all’avanguardia e elettrodomestici a prezzi stracciati, siete nel posto giusto. Vi siete mai chiesti come sarebbe iniziare l’anno con un Samsung Galaxy Tab S9 FE o un iPhone 16 Pro Max tra le mani? Grazie a Euronics, questi sogni possono diventare realtà senza far piangere il portafoglio. E se vi iscrivete al Club Star, potrete accedere a offerte ancora più speciali. Non solo tecnologia da tasca: anche i grandi elettrodomestici vi aspettano con prezzi incredibili. Avete mai pensato di rinnovare il vostro spazio living con una Smart TV UHD 4K o di rendere le faccende domestiche un gioco da ragazzi grazie a un aspirapolvere robot? Con i saldi Euronics avrete tutto questo e molto di più. Iniziate il 2024 con il botto e portate a casa prodotti eccezionali!

Offerte nella calza di Euronics

L’inizio dell’anno porta con sé una ventata di sconti da capogiro! Ad esempio, potreste regalare alla vostra casa una TCL Smart TV UHD 4K da 55 pollici da Euronics a soli 399 euro. O che ne dite di rendere più efficiente la vostra routine con il robot aspirapolvere iRobot Roomba Combo Essential, disponibile a 299 euro? Per chi cerca un tablet versatile, il Lenovo Tab P12 con schermo da 12,7″ e penna inclusa è in super offerta a soli 399 euro. Non dimenticate il fantastico Samsung Galaxy Tab S9 FE, dotato di 128GB di memoria, disponibile da Euronics a 549 euro.

Gli amanti della portabilità possono approfittare del Samsung Galaxy Chromebook Go, un notebook leggero e potente a soli 379 euro. Se siete appassionati di Apple, non fatevi sfuggire l’iPhone 16 Pro Max a 1489 euro. Un’offerta imperdibile per un prodotto di lusso! Infine, per chi vuole prendersi cura della casa, la lavatrice Candy da 9 Kg vi aspetta a soli 349 euro. E per i giocatori, il Nintendo Super Mario Party Jamboree, con 7 giorni di abbonamento NSO inclusi, è disponibile a 59,99 euro. Non fatevi scappare queste offerte irresistibili: acquistate online da qui o recatevi in un qualunque store Euronics!