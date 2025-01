Una foto diffusa su Twitter da Majin Bu, noto leaker del mondo tecnologico, ha riacceso i riflettori sul prossimo iPhone SE di quarta generazione. L’immagine mostra quella che potrebbe essere la custodia del nuovo modello. Rivelando così alcune anticipazioni sul design. Apple sembra intenzionata a lasciarsi definitivamente alle spalle il look degli iPhone tradizionali. In modo da adottare un’estetica tutto schermo simile a quella introdotta con l’iPhoneX. In particolare, la presenza di un unico foro per la fotocamera e di uno più piccolo per il flash LED fa pensare ad un approccio essenziale e più minimalista.

iPhone SE 4: prestazioni elevate e un prezzo che fa parlare

Secondo le indiscrezioni, il nuovo SE potrebbe avere una struttura basata sull’iPhone 14. Anche se con un modulo fotografico semplificato. Alcuni lo paragonano all’iPhoneXR per l’assenza di componenti avanzate come una camera extra. In ogni caso tale cambiamento rappresenta un passo avanti importante per la serie SE. La quale è da sempre sinonimo di accessibilità senza rinunciare alla qualità. La foto che abbiamo citato però non offre ancora dettagli sulle porte o sui pulsanti. Quindi i fan tutti si sono dati alla pazza gioia con varie speculazioni a riguardo.

Le aspettative per l’iPhone SE 4 non si fermano però solo al design. Si prevede che il dispositivo, in arrivo nei primi mesi del 2025, sarà dotato di una piattaforma hardware moderna. La stessa degli iPhone16 base. In più, potrebbe debuttare il primo modem proprietario progettato da Apple. Un passo decisamente importante verso l’indipendenza tecnologica. Queste caratteristiche promettono prestazioni di alto livello. Ma soprattutto puntano a rendere l’iPhone SE una soluzione competitiva nel settore medio del mercato.

Per quanto riguarda il prezzo, si parla di circa 500 dollari negli Stati Uniti. Mentre in Europa il costo potrebbe aggirarsi sui 600€. Tale strategia posiziona il nuovo smartphone come l’opzione più economica per poter entrare nel “mondo Apple” e beneficiare delle sue innovazioni. Come la piattaforma di intelligenza artificiale “AppleIntelligence”.

Resta però l’incognita sul display. Ci si domanda se sarà ancora un LCD o si passerà all’OLED. Con ogni probabilità il dispositivo manterrà il notch. Scelta che divide i consumatori ma che continua a caratterizzare l’identità visiva dei prodotti Apple. Insomma, con un equilibrio tra prestazioni, prezzo e design, l’iPhoneSE 4 potrebbe rappresentare la soluzione ideale per chi cerca un iPhone moderno senza spendere troppo.