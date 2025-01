Si è da poco concluso il 2024 e anche quest’anno ha visto la vendita di numerose vetture. Tuttavia, rispetto al all’anno 2023, l’anno appena trascorso ha visto una riduzione delle vendite, con un totale di immatricolazioni pari a 1.558.704, ovvero lo 0,5% in meno. Tra le vetture immatricolate, quelle che hanno raggiunto un maggior numero sono state quelle ibride, con un totale di ben 633.796 nuove immatricolazioni. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Auto più vendute in Italia nel 2024, ecco quali sono i modelli più amati

Si è da poco concluso il 2024 e, come già accennato in apertura, si è concluso anche il mercato automobilistico relativo a quest’anno. In generale, la vendita di nuove vetture ha subito un calo rispetto al precedente anno 2023, ma ha comunque riportato dei buoni risultati. Tra le auto più vendute in Italia Nel 2024, una nota di merito va data alla categoria delle auto ibride, ovvero con tecnologia Mild Hybrid e Full Hybrid.

Un leggero calo è stato invece riscontrato per i modelli con motori diesel. Sono state infatti immatricolate un totale di 218.542 nuove vetture di questa tipologia. Le auto con GPL hanno invece segnato un notevole aumento rispetto al passato. Si tratta infatti dell’1,9% in più rispetto al 2023, con un totale di 147.632 nuove immatricolazioni.

Ma quali sono state in generale le auto più vendute in Italia nel corso del 2024? Sul podio al primo posto troviamo la Fiat Panda, uno dei modelli più apprezzati di sempre, con un totale di ben 99.871 nuove immatricolazioni. Al secondo posto troviamo invece la rivale Dacia Sandero, con un totale di 60.380 nuove immatricolazioni. Seguono poi al terzo e al quarto posto Jeep Avenger e Citroen C3, con un totale pari rispettivamente a 41.184 immatricolazioni per la prima vettura e 38.591 immatricolazioni per la seconda vettura.

Insomma, nonostante il leggero calo rispetto al 2023, il 2024 ha rappresentato comunque un ottimo traguardo per il settore dei motori.