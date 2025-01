Intel è pronta a espandere la sua serie di GPU con un modello rivolto al mercato professionale. Dopo il recente debutto delle schede Arc Battlemage, si parla dell’arrivo di una versione “Pro” dotata di ben 24GB di VRAM. Secondo indiscrezioni riportate da Quantum Bits, questa nuova proposta non sarà destinata al gaming. Ma piuttosto a settori come l’intelligenza artificiale, i datacenter e le workstation.

Il modello PRO potrebbe basarsi sulla B580, attualmente l’unica scheda della serie acquistabile. La quale dispone di 12GB di memoria. L’espansione della VRAM ne farebbe una scelta ideale per chi lavora con grandi dataset o applicazioni avanzate. Come la ricerca scientifica o lo sviluppo software. Anche se non ci sono conferme ufficiali, l’idea di una GPU professionale accessibile conferma l’intenzione di Intel di diversificare la sua offerta.

Intel: un progetto che mira alla crescita nel settore medio

Tale strategia potrebbe rafforzare la posizione dell’azienda in un mercato dominato da NVIDIA e AMD. Intel però sembra concentrarsi sulla fascia media. Evitando di competere direttamente con i modelli di punta come le RTX 4080 o 4090. Le prime recensioni della B580 evidenziano un ottimo rapporto qualità/prezzo. Infatti la scheda si avvicina alle prestazioni di una RTX4060, ma con un costo più contenuto.

Intel sta adottando un approccio graduale, cercando di consolidarsi in un settore altamente competitivo. La scelta di puntare su GPU di fascia media e bassa, con un’attenzione particolare sul rapporto qualità/prezzo, ha già iniziato a dare frutti. La B570, il secondo modello della gamma Battlemage, arriverà a gennaio 2025, offrendo un’ulteriore opzione ai consumatori.

L’introduzione di una GPU professionale potrebbe aprire così nuove opportunità per Intel, ampliando la base di utenti oltre i gamer. L’attenzione verso applicazioni avanzate come l’IA e la ricerca scientifica potrebbe rappresentare un passo importante per affermarsi come alternativa credibile a NVIDIA. Ad ogni modo, nonostante la mancanza di dettagli ufficiali su tempi e prezzi, Intel sembra determinata a proseguire su questa strada. Il 2025 si prospetta fondamentale per valutare il successo della gamma Arc Battlemage e la sua capacità di soddisfare le esigenze di un mercato sempre più diversificato.