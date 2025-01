Samsung: nuove fotocamere per iPhone e un super sensore da 500 MP per i Galaxy

Samsung si prepara a diventare un fornitore chiave per Apple, sviluppando nuovi sensori d’immagine a tre strati per gli iPhone 18, previsti nel 2026. Nel frattempo, l’azienda sudcoreana sta lavorando a un ambizioso sensore da 500 MPdestinato ai suoi smartphone Galaxy. Questo doppio progetto mostra come Samsung stia espandendo le sue capacità nel settore della fotografia mobile.

Nuovi sensori a tre strati per iPhone 18: ci pensa Samsung

Apple, che da anni si affida a Sony per i sensori d’immagine dei suoi iPhone, potrebbe cambiare rotta con la serie iPhone 18. Secondo l’analista Ming-Chi Kuo, Samsung fornirà un sensore avanzato a tre strati progettato per migliorare le prestazioni fotografiche. Questo tipo di tecnologia separa la fotodiodo layer (che converte la luce in segnali elettrici) dal livello di elaborazione, offrendo vantaggi significativi.

L’introduzione di questa novità porterebbe infatti gli utenti a beneficiare di una velocità di acquisizione di ogni foto molto superiore. In più non è usa sottovalutare la grande efficienza in situazione di scarsa illuminazione. Infine a trarne vantaggio sarà la gamma dinamica, con un netto miglioramento dovuto proprio alla struttura a tre strati.

I nuovi sensori di Samsung, destinati alle fotocamere da 48 MP wide dell’iPhone 18, sarebbero più avanzati rispetto agli attuali sensori Sony Exmor RS utilizzati sugli iPhone.

Un super sensore da 500 MP per i Galaxy

Mentre sviluppa i sensori per Apple, Samsung non dimentica i suoi Galaxy. L’azienda è al lavoro su un sensore da 500 MP, una vera rivoluzione nel campo della fotografia mobile. Questo sensore potrebbe garantire una qualità d’immagine senza precedenti, consolidando il primato di Samsung nella tecnologia delle fotocamere.

Secondo un noto leaker, non c’è il rischio che Apple ottenga i migliori sensori di Samsung. Infatti, i sensori sviluppati per gli iPhone saranno ottimizzati per i dispositivi Apple, mentre i Galaxy beneficeranno di tecnologie esclusive come il futuro sensore da 500 MP.