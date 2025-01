Un recente aggiornamento software ha causato problemi significativi per alcuni utenti dei visori Meta Quest, rendendoli inutilizzabili. Numerose segnalazioni online riportano che, dopo l’update, i dispositivi non riescono a completare il processo di avvio, bloccandosi in una schermata nera o ripetendo ciclicamente il tentativo di riavvio.

Il problema dell’update dei visori Meta Quest

L’aggiornamento incriminato, identificato come parte del normale ciclo di aggiornamenti OTA (over-the-air), sembra avere causato malfunzionamenti critici in una parte dei dispositivi Meta Quest e Meta Quest 2. Gli utenti colpiti non sono in grado di accedere all’interfaccia del visore né di ripristinare le impostazioni di fabbrica tramite i metodi tradizionali.

La compagnia, informata delle segnalazioni, ha riconosciuto l’esistenza del problema e sta lavorando a una soluzione. Tuttavia, al momento, non è chiaro se il difetto dipenda da un errore nel software distribuito o da incompatibilità legate a specifiche configurazioni hardware.

La community degli utenti possessori di un Meta Quest ha espresso grande frustrazione sui principali forum e piattaforme social. Molti sottolineano come l’assenza di un metodo efficace per risolvere autonomamente il problema amplifichi il disagio, specialmente per chi utilizza il visore a fini professionali o come principale piattaforma di intrattenimento. Diverse persone poi, hanno tentato di risolvere manualmente il problema utilizzando modalità di ripristino avanzate, come l’accesso tramite PC e strumenti di debug, ma i risultati sono stati variabili.

Meta ha rilasciato una dichiarazione ufficiale in cui si scusa per l’inconveniente e promette una risoluzione rapida. L’azienda ha consigliato agli utenti interessati di attendere un ulteriore aggiornamento che sarà distribuito il prima possibile. Meta ha anche invitato gli utenti a contattare il servizio clienti per assistenza, sebbene alcune segnalazioni indichino ritardi nel supporto.

Inoltre, l’azienda sta valutando se offrire un programma di sostituzione per i dispositivi irreparabilmente compromessi dall’aggiornamento, ma al momento non ci sono conferme ufficiali.

L’incidente rappresenta una battuta d’arresto per Meta, che ha puntato molto sul successo della sua linea Quest nel mercato della realtà virtuale. Problemi come questo possono compromettere la fiducia degli utenti, soprattutto in un settore dove il supporto e l’affidabilità sono fondamentali. Come andrà a finire?