L’operatore telefonico virtuale Lyca Mobile propone numerose offerte di rete mobile e alcune di queste prevedono un pagamento ogni tre mesi. Tra queste, spicca l’offerta mobile denominata Lyca 5G 150 3M Plus. Quest’ultima sarebbe dovuta essere disponibile fino a qualche giorno fa, ma ora l’operatore virtuale sembra che abbia deciso di prorogare la sua disponibilità per tutto il mese di gennaio 2025. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Lyca Mobile, arriva la proroga della sua super offerta low cost con 150 GB

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Lyca Mobile sembra che abbia deciso di prorogare la disponibilità di una delle sue super offerte a basso costo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta di rete mobile denominata Lyca 5G 150 3M Plus. Quest’ultima si caratterizza per il costo del rinnovo mensile piuttosto basso e per la possibilità di effettuare il pagamento ogni tre mesi.

L’operatore sta inoltre proponendo questo costo anticipato con un notevole sconto. Gli utenti, infatti, dovranno sostenere un costo pari a soli 19,99 euro per i primi tre mesi. Successivamente, gli utenti torneranno a pagare il prezzo standard di 23,97 euro sempre ogni tre mesi. Si tratta dunque di una delle offerte di rete mobile più convenienti dell’operatore virtuale.

Nello specifico, con l’offerta Lyca 5G 150 3M Plus include ogni mese fino a ben 150 GB di traffico dati validi per navigare con una connettività pari al 5G. Oltre a questo, gli utenti avranno a disposizione anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri. Rimangono comunque disponibili sul sito ufficiale dell’operatore tante altre offerte low cost. Tra queste, ricordiamo ad esempio l’offerta Lyca 5G Portin 599. Quest’ultima ha un costo di appena 5,99 euro al mese. Il bundle include lo stesso bundle dell’offerta precedente, quindi 150 GB in 5G, minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri.