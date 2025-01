LG ha annunciato il nuovo monitor UltraGear GX9, un pannello OLED da gaming con curvatura variabile, progettato per adattarsi a diverse modalità di utilizzo. Questo dispositivo, che sarà presentato ufficialmente al CES 2025, punta a ridefinire gli standard di esperienza visiva per i giocatori, combinando tecnologie avanzate e design innovativo.

LG: tanta tecnologia all’avanguardia

Il GX9 è dotato di un pannello OLED da 49 pollici con risoluzione Dual QHD (5120×1440 pixel). Una delle caratteristiche principali è la possibilità di regolare manualmente la curvatura dello schermo, da completamente piatto a un raggio di curvatura massimo di 800R. Questa flessibilità permette di ottimizzare la configurazione del monitor sia per il gaming immersivo sia per attività più tradizionali, come lavoro o editing.

Il pannello garantisce un tempo di risposta di 0,03 ms e una frequenza di aggiornamento fino a 240 Hz, caratteristiche ideali per giochi ad alto ritmo e prestazioni. L’adozione della tecnologia OLED assicura neri profondi, colori vividi e un contrasto superiore rispetto ai pannelli LCD convenzionali.

La curvatura regolabile consente ai giocatori di immergersi completamente nelle sessioni di gaming, adattando la configurazione dello schermo a seconda del tipo di contenuto o delle preferenze personali. Ad esempio, la modalità curva è perfetta per titoli di simulazione o corse, mentre la modalità piatta si adatta meglio a giochi strategici o multitasking.

Inoltre, il GX9 supporta il Dynamic Action Sync, una funzione che riduce al minimo la latenza tra i comandi impartiti e la loro visualizzazione sullo schermo, offrendo un vantaggio competitivo nei giochi più frenetici.

Il monitor include una vasta gamma di opzioni di connettività, tra cui porte HDMI 2.1, DisplayPort e USB-C con supporto per la ricarica fino a 90W. Il design elegante e minimalista, con cornici sottili e una base regolabile, lo rende adatto sia a setup professionali che a postazioni gaming avanzate.

Al CES 2025, LG punta a conquistare l’attenzione dei gamer e degli esperti di tecnologia con questo monitor, che si posiziona nel segmento premium. Il GX9 sfida competitor come Samsung e Alienware, che hanno già presentato soluzioni simili, ma punta a distinguersi grazie alla combinazione di OLED, curvatura variabile e alta frequenza di aggiornamento.