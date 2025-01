Iliad distrugge TIM: sono 3 le offerte del 2025 con il 5G in regalo

Iliad si conferma protagonista del mercato delle offerte mobili, proponendo soluzioni trasparenti e vantaggiose. Per questo gennaio 2025, tre opzioni spiccano per convenienza e flessibilità: Flash 210, Giga 120 e Giga 250.

Queste offerte garantiscono dunque il massimo della qualità rispettivamente in base al tipo di connessione mobile che hanno. Da ricordare che i prezzi non scadono mai, pur non essendo Iliad un gestore virtuale. Sul sito ufficiale sono disponibili tutte le informazioni migliori. Tutto ovviamente disponibile per tutti.

Flash 210: l’offerta a tempo limitato di Iliad che tutti possono avere

La Flash 210 è una proposta davvero interessante, attivabile fino al 16 gennaio 2025. Include 210 GB in 5G, minuti e SMS illimitati, al costo di 9,99 € al mese. Questo piano è aperto a tutti, sia nuovi utenti sia già clienti. Tuttavia, per chi è già cliente Iliad, è necessario che l’attuale offerta attiva abbia un costo inferiore ai 9,99 € per poter effettuare il cambio.

Giga 120 e Giga 250: offerte per tutte le esigenze

A completare l’offerta Iliad ci sono la Giga 120 e la Giga 250, due soluzioni ideali per chi cerca convenienza e affidabilità:

Giga 120 : 120 GB in 4G , minuti e SMS illimitati a soli 7,99 € al mese ;

: , minuti e SMS illimitati a soli ; Giga 250: ben 250 GB in 5G, minuti e SMS illimitati al costo di 11,99 € al mese.

Entrambe le offerte, come da tradizione Iliad, hanno il prezzo garantito per sempre. Non sono previste sorprese o costi aggiuntivi nel tempo.

Sconto sulla fibra per chi sceglie i piani top

Chi opta per la Flash 210 o la Giga 250 può usufruire di uno sconto sulla fibra ottica Iliad. Per questi utenti, il costo mensile della fibra scende a 19,99 €, rispetto al prezzo standard di 24,99 €. Una soluzione ideale per chi vuole integrare connessione veloce e piani mobili generosi.

Iliad continua a distinguersi per la sua capacità di combinare trasparenza, qualità e prezzi accessibili, confermandosi un punto di riferimento per chi cerca offerte mobili senza compromessi.