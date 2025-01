Durante questo mese di gennaio Assisteremo all’arrivo ufficiale del nuovo modello di punta di Samsung, parliamo di Galaxy S25 che in tutta probabilità verrà presentato il prossimo 22 gennaio, quest’ultimo ovviamente porterà con sé tantissime innovazioni e secondo le ultime indiscrezioni una di queste sarà rappresentata dal display che sarà unico nel suo genere.

In base alle informazioni trapelate online, sembra infatti che il display di Galaxy S25 godrà di una luminosità di picco pari a 3000 nits e per di più dovrebbe rappresentare uno degli schermi più avanzati mai inseriti all’interno di uno smartphone, quest’ultimo dovrebbe infatti garantire una leggibilità perfetta alla luce del sole che non si è mai vista finora, effettivamente la luminosità di picco in questione è incredibilmente sopra gli standard attuali.

Il resto delle sue caratteristiche sono trapelate online nel corso di questi ultimi mesi, ma è abbastanza semplice pensare che avremmo il massimo della tecnologia attualmente disponibile sul mercato come da sempre ci ha abituati Samsung, a fare la differenza saranno dunque i dettagli come la qualità delle fotografie e l’usabilità in generale, non rimane che attendere le prossime settimane per vedere il dispositivo completamente svelato.

Le probabili specifiche

Ecco quelle che potrebbero essere le specifiche tecniche in base ai rumors emersi finora: