DJI si prepara ad iniziare il nuovo anno a tutto gas, introducendo un nuovo e interessante modello, che potrebbe segnare un cambio sostanzioso: il DJI Flip. Le recenti immagini mostrano quello che sembra essere un dispositivo compatto e versatile, caratterizzato da un design pieghevole e una colorazione chiara.

Ecco ciò che sappiamo

Le informazioni provengono da Igor Bogdanov, una fonte attendibile e, secondo quanto emerso, il nuovo Flip non sarà solo un semplice drone per selfie, ma integrerà funzionalità avanzate come il supporto ai visori. Insomma un cambiamento importante.

Un ulteriore aspetto decisamente interessante riguarda l’autonomia di volo. Il Flip dovrebbe garantire circa 30 minuti di operatività grazie a una batteria più capiente rispetto a quella del DJI Neo. Il sistema di ricarica, inoltre, si preannuncia efficiente: l’hub dedicato può gestire due batterie contemporaneamente, completando il processo in soli 45 minuti utilizzando un caricatore parallelo da 65W.

Le immagini che sono trapelate riguardo questo progetto mostrano che il drone sia in configurazione aperta che chiusa, oltre a diversi accessori come il set di eliche, i filtri ND e una pratica custodia per il trasporto, classicamente presenti nella variante Fly More Combo.

Ad ogni modo, il design compatto e pieghevole rappresenterà un punto di forza significativo del nuovo modello, rendendo il Flip particolarmente adatto per videomaker e content creator in movimento che necessitano di uno strumento professionale ma facilmente trasportabile.

Ciò nonostante, al mondo non sono state comunicate informazioni ufficiali riguardo prezzo e disponibilità, le numerose anticipazioni suggeriscono che il lancio del DJI Flip potrebbe essere relativamente vicino e molte voci parlano di metà gennaio per il debutto ufficiale.

C’è da sottolineare inoltre che i rumors precedenti hanno anticipato la presenza di protezioni integrate per le eliche, che contribuiranno anche a ridurre il rumore grazie al design “ducted”. A livello tecnico, il Flip dovrebbe vanta una batteria da 3.110 mAh, una fotocamera con gimbal a 3 assi, supporti per l’atterraggio e la compatibilità con il sistema di trasmissione video O4. Da segnalare inoltre l’interessante presenza di un “advanced LiDAR array” per un rilevamento degli ostacoli avanzato. Non ci resta che attendere altre info su questo interessante modello in arrivo.