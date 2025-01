ConMe Casa di CoopVoce si presenta come l’offerta perfetta per chi desidera gestire in modo smart la sicurezza e i dispositivi della propria abitazione. Con 200 MB in 4G, 50 minuti e 200 SMS mensili verso tutti, questa soluzione è disponibile al costo di 2,50 euro al mese, con un prezzo garantito per sempre. Per rendere l’offerta ancora più allettante, il primo mese è gratuito, mentre il costo iniziale di attivazione è di soli 10 euro, comprensivo della spedizione a domicilio.

ConMe Casa di CoopVoce, per una casa sempre più smart

Questa offerta si distingue per i molteplici vantaggi legati alla sua flessibilità. Permette, ad esempio, di monitorare sistemi di sicurezza domestica, controllare lo stato del riscaldamento in tempo reale o ricevere avvisi dai dispositivi anti-abbandono collegati all’auto. È pensata per chi cerca un’opzione affidabile e conveniente per connettere i dispositivi essenziali della propria casa senza costi extra o vincoli contrattuali.

La gestione del traffico residuo è semplice e accessibile. È possibile controllare i dettagli dell’offerta tramite l’app CoopVoce, un SMS al numero gratuito 4243688 o accedendo all’area clienti sul sito dedicato. Anche il rinnovo è intuitivo: avviene automaticamente alla stessa data ogni mese, purché il credito residuo sia sufficiente. In caso contrario, l’offerta rimane sospesa fino a 30 giorni, durante i quali sarà necessario ricaricare per evitare la disattivazione.

Per chi consuma i GB o gli SMS prima della scadenza mensile, è prevista la possibilità di rinnovare anticipatamente l’offerta, sempre al costo di 2,50 euro. Questo può essere fatto attraverso l’app, il sito o inviando un semplice SMS. La conferma arriva tramite notifica, garantendo una gestione chiara e immediata.

ConMe Casa si conferma un’opzione efficace per chi vuole coniugare semplicità e risparmio, offrendo un servizio adatto sia per esigenze domestiche che per piccoli consumi personali. L’attivazione tramite SPID, completamente online, rende l’intera procedura rapida e priva di complicazioni.