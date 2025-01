Occasione imperdibile in questi giorni per acquistare l’Apple MacBook Pro di nuova generazione, un prodotto appena lanciato sul mercato (nel corso del 2024), caratterizzato dalla presenza del processore maggiormente performante dell’intera line-up: l’M4 Pro. La promozione, attiva direttamente su Amazon, abbassa di molto il prezzo finale di vendita.

La variante di cui vi parliamo risulta essere caratterizzata dalla presenza di un display Liquid Retina XDR da 14,2 pollici di diagonale, considerato da molti come uno dei migliori in circolazione, soprattutto per quanto riguarda la qualità dei dettagli e la precisione dei colori, oltre ad una nitidezza superiore al normale, sebbene comunque il refresh rate resti fisso a 60Hz. Ciò che cambia le carte in tavolta è sicuramente il processore, un Apple M4 Pro, con CPU 12-core e GPU 16-core, affiancato da una configurazione di base che prevede 24GB di RAM e 512GB di memoria interna su SSD.

Apple MacBook Pro: la promozione è folle su Amazon

La spesa che l'utente si ritrova a sostenere per l'acquisto di questo Apple MacBook Pro è davvero inferiore al normale listino, infatti dovete sapere che di base il dispositivo in questione avrebbe un costo di 2499 euro, ma solamente in questi giorni il consumatore si ritrova a dover investire per il suo acquisto 2299 euro, con un risparmio di 200 euro.

Disponibile sul mercato in due colorazioni differenti, il notebook in questione viene proposto in Nero Siderale, ritenuta da molti come una delle più eleganti ed alla moda. Lo chassis è comunque interamente metallico, con finitura opaca che non trattiene in modo eccessivo le impronte, proteggendo le parti interne da urti e graffi di vario genere.