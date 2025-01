Siamo da poco approdati nel nuovo anno e i vari big del mondo del gamin si stanno preparando per soddisfare al meglio le aspettative degli utenti. Il colosso giapponese Sony, ad esempio, sappiamo che aggiornerà a breve il suo catalogo di videogiochi inclusi per tutti i suoi abbonati ai vari piani in abbonamento. In questi ultimi giorni, in particolare, l’azienda ha rivelato i nomi dei videogiochi che saranno inclusi senza costi a gennaio 2025 per tutti gli abbonati al servizio di PlayStation Plus Essential. Vediamo qui di seguito i dettagli.

PlayStation Plus Essential, ecco i videogiochi inclusi a gennaio 2025

Il colosso giapponese Sony si appresta ad aggiornare il suo catalogo di videogiochi messi a disposizione per tutti i suoi abbonati. Come già accennato in apertura, per inaugurare il nuovo anno, l’azienda ha rivelato i nomi dei videogiochi che saranno inclusi a gennaio 2025 per tutti gli abbonati al servizio in abbonamento a PlayStation Plus.

In particolare, sono stati rivelati i nomi che saranno inclusi con il piano denominato Essential. Per il momento, l’azienda ha rivelato i nomi di tre videogiochi che verranno offerti, di cui uno compatibile per la sola PlayStation 5, uno compatibile su PlayStation 4 e uno compatibile su entrambe le console da gaming.

PlayStation Plus Essential, videogiochi inclusi a gennaio 2025

• Suicide Squad: Kill the Justice League | per PS5

• Need for Speed Hot Pursuit Remastered | per PS4

• The Stanley Parable: Ultra Deluxe | per PS4 e per PS5

Per ora si tratta dunque di soli tre giochi. Tuttavia, non è da escludere che l’azienda abbia in mente ulteriori sorprese da svelare nel corso dei prossimi giorni. Secondo quanto è stato comunicato, i videogiochi in questione saranno disponibili al download per gli abbonati a PlayStation Plus Essential a partire dalla giornata del prossimo 7 gennaio 2025. Ricordiamo inoltre che a partire da questa data non saranno più disponibili i videogiochi inclusi a dicembre 2024.