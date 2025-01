Altro giro altra corsa, questa è la frase che probabilmente verrebbe da dire a chiunque se si pensa alle indiscrezioni che ruotano attorno alla prossima console di Nintendo, ovviamente parliamo di Switch 2, attesissimo prodotto della casa nipponica che si sta facendo attendere e non poco e della quale ormai sappiamo praticamente tutto ma invia solamente ufficiosa, l’ultima notizia parla di una possibile presentazione a gennaio sebbene il lancio rimane previsto per marzo o aprile di quest’anno.

Quello di cui vi parliamo oggi non sono però semplici voci di corridoio, bensì delle fotografie che in incontrerebbero proprio la console in questione e dalle quali si possono intuire alcuni dettagli in più, diamo un’occhiata.

Le foto trapelate

Come potete vedere dalle immagini, possiamo notare che sarà presente un dock asimmetrico che ospiterà anche la griglia di areazione, in più sarà presente anche una filigrana all’interno del materiale che lo costituisce che porterà il logo di Nintendo Switch 2.

Ovviamente non si riesce a capire molto di più dalle immagini che sicuramente sono state scattate in posizione strategica per non consentire i visualizzare i dettagli in più del prodotto in questione, nonostante tutto c’è da aspettarsi alcuni cambiamenti funzionali molto importanti.

Per il resto le informazioni a nostra disposizione rimangono le stesse e molto probabilmente ne sapremo di più nelle prossime settimane o durante la fiera della tecnologia che si terrà a Las Vegas, le ultime di voci di corridoio parlavano della presenza della tecnologia di upscaling delle immagini integrata direttamente nella console, ovviamente queste voci necessitano di conferma ufficiale che però potrebbe arrivare molto presto dal momento che i tempi sono quasi maturi e la presentazione è ormai incombente.

Insomma tutti i tasselli del puzzle sono presenti e ora manca proprio Nintendo ad unirli per consentirci di vedere l’immagine completa e definitiva di quella che sarà la sua console di punta per i prossimi anni e che sostituirà un prodotto che ha fatto la storia di questo mercato.