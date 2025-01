Una problematica che affligge tutti gli utenti connessi al mondo del web e senza dubbio il pericolo delle truffe online, questa tipologia di attacco infatti è andata via via crescendo anno dopo anno grazie alle diffusione di Internet che ha connesso tutti gli utenti compresi i malintenzionati che sfruttano le piattaforme per i propri scopi criminali cercando di colpire gli utenti ignari e inesperti.

Recentemente l’attenzione dei truffatori si è spostata sulla nota piattaforma di messaggistica istantanea conosciuta come WhatsApp, per questi ultimi infatti si tratta di una risorsa scoperta da poco ma molto utile dal momento che consente di raggiungere tantissimi utenti in pochissimo tempo, facendone dunque un uso immorale che certamente WhatsApp condanna e che ovviamente sta cercando di arginare in tutti modi.

Le truffe in questione mantengono inalterato il proprio obiettivo, cercano infatti di estorcere dati sensibili alle vittime con l’inganno per poter effettuare l’accesso totale al conto corrente o peggio ancora rubare loro l’identità e utilizzarla per compiere altri reati digitali di vario genere.

Il messaggio arriva anche in Italia

Moltissimi utenti italiani ci stanno segnalando L’arrivo di uno strano messaggio che corrisponde proprio alla Truffa di cui vi stiamo parlando, si tratta infatti di una richiesta di attenzione che arriva da un numero sconosciuto e non presente in rubrica, WhatsApp ci permette di vedere degli elementi utili a capire che abbiamo davanti agli occhi un tentativo di truffa, in primis ovviamente salta all’occhio il prefisso poco comune, ma poi l’applicazione ci segnala di non avere nessun gruppo in comune con questo numero e che la sua provenienza è da un paese decisamente inaspettato.

Se doveste riscontrare la presenza di tutti questi elementi tutti insieme potete stare sicuri di essere davanti a un tentativo di truffa, di conseguenza la cosa migliore da fare e non rispondere e bloccare immediatamente l’utente che vi ha contattato, onde evitare di ricevere altri messaggi che magari un altro componente della vostra famiglia può non riconoscere come pericolosi.