STLA Small: la piattaforma che rivoluzionerà le compatte Stellantis

La STLA Small è una tecnologia fondamentale nella strategia per il nuovo anno del gruppo Stellantis. Questa particolare piattaforma è infatti altamente modulare. Proprio tale aspetto le permetterà di essere sfruttata come base delle prossime vetture di segmenti A, B e C. La sua flessibilità consente non solo lo sviluppo di nuove auto elettriche, ma anche vetture motorizzazioni ibride o addirittura tradizionali. Quando la vedremo? A quanto sembra debutterà tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026. Dovrebbe fornire, in particolare, la base per modelli come la nuova Peugeot 208. Pomigliano d’Arco sarà lo stabilimento principale per la sua produzione.

Ci vorrà ancora un po’, ma dal 2028 inizieranno a essere prodotti due nuovi modelli compatti, sottolineando l’importanza strategica di questa piattaforma per l’Italia. La domanda è: come potrà STLA Small di Stellantis soddisfare le esigenze di un mercato in continua evoluzione? La risposta sta, come capibile, nella sua capacità di combinare tecnologia all’avanguardia, costi contenuti ed eccezionale versatilità.

Tra autonomia e potenza delle nuove creazioni Stellantis

La piattaforma STLA Small di Stellantis offrirà alle auto elettriche un’autonomia fino a 500 km secondo il ciclo WLTP. Questo risultato sarà possibile grazie a batterie modulari, con capacità variabile tra 37 e 87 kWh. La potenza, compresa tra 95 e 245 CV, garantisce prestazioni adatte a diversi tipi di utilizzo. La piattaforma supporta un’architettura a 400 V, sinonimo di efficienza e tempi di ricarica ridotti. Le batterie potrebbero includere celle LFP, oltre alle più tradizionali NMC. Questa combinazione assicura una maggiore versatilità e un’ampia gamma di opzioni per gli acquirenti.

La STLA Small non sarà solo una piattaforma tecnologica, ma un elemento chiave per il contenimento dei costi, garantendo allo stesso tempo prestazioni elevate. Le nuove compatte Stellantis, come Opel Corsa e forse Lancia Delta, saranno tra i primi modelli a sfruttare questa innovazione. La sfida è chiara: fornire un’esperienza di guida elettrica accessibile, senza compromettere prestazioni o autonomia. Stellantis sembra pronta a rispondere a questa sfida, aprendo una nuova strada nel settore automobilistico.