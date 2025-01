Questo mese di gennaio 2025 sarà un mese a dir poco di fuoco per quanto riguarda i colossi della tecnologia e nello specifico AMD e Nvidia, Le due aziende infatti si sfideranno a colpi di schede grafiche utilizzando come palcoscenico il CES di Las Vegas, entrambe infatti presenteranno le loro nuove soluzioni con l’azienda tinta di verde che punterà al dominio della fascia top di gamma, senza però perdere troppo terreno per la fascia mainstream che invece sarà la preda totale di AMD.

In merito a quest’ultima numerosi rumors stanno circolando in merito alle sue schede video in arrivo e nello specifico in merito alla RX 9070 XT, una scheda che dovrebbe rivaleggiare con la RTX 5070 e che dovrebbe offrire delle prestazioni significativamente importanti, soprattutto per quanto riguarda il ray tracing e l’upscaling.

Velocità importanti

Nelle ultime ore in rete, il noto leaker HXL ha diffuso quelle che saranno le velocità operative della scheda che di base viaggerà ad una frequenza di circa 2,8 GHz ma che in boost potrà spingersi ad una velocità di 3/3.1 GHz.

Queste informazioni ci permettono di capire che in termini di potenza pura la scheda in questione si pone leggermente al di sotto dell’attuale modello top di gamma di AMD con consumi però che oscillano intorno ai 250 W arrivando probabilmente con le soluzioni custom a 330 W, la scheda in questione godrà però di 16 GB di RAM GDDR6 su un bus a 256 bit.

Si tratterà dunque di una soluzione di fascia media tendente alla fascia alta che godrà di un prezzo però decisamente accessibile per gli amanti della categoria, quest’ultimo dovrebbe oscillare tra i 600 e i 649 $, un prezzo relativamente alto ma certamente non paragonabile ai prezzi presenti nella fascia top di gamma che sforano tranquillamente le migliaia di dollari, ovviamente tutto ciò che resta da fare e attendere la presentazione ufficiale per capire se queste informazioni sono corrette o meno.