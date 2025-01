Il debutto europeo della Leapmotor C10 REEV, versione ibrida con range extender del SUV cinese è vicino. L’evento è previsto al Salone di Bruxelles 2025, esattamente dal 10 al 19 gennaio. Questo veicolo punta a conquistare il mercato europeo. In che modo? Combinando l’efficienza della trazione elettrica con la versatilità di un motore a combustione interna. Il sistema garantisce un’autonomia totale di 950km. Di cui 145km in modalità completamente elettrica grazie a una batteria da 28,4kWh.

Leapmotor C10 REEV: tecnologia avanzata e ambizioni globali

La vera innovazione risiede però nel motore termico da 1,5l. Quest’ ultimo è stato progettato esclusivamente come generatore per ricaricare la batteria durante il viaggio, eliminando l’ansia da autonomia. La C10 REEV promette prestazioni soddisfacenti per un utilizzo quotidiano e viaggi più lunghi. Con una potenza elettrica di 158kW (215CV), leggermente inferiore rispetto alla versione full-electric. L’opzione di ricaricare la batteria sia attraverso il motore termico che tramite infrastrutture di ricarica rapida rende il veicolo particolarmente adatto a un mercato europeo in transizione verso la mobilità elettrica.

Una caratteristica unica della Leapmotor C10REEV è la possibilità di ricaricare fino al 50% della batteria in soli 18 minuti. Ciò grazie al supporto di colonnine rapide fino a 65kW. Questa funzionalità rappresenta una soluzione ideale. Soprattutto per chi teme che le limitazioni infrastrutturali penalizzino i veicoli completamente elettrici in alcune aree.

Con questo modello, Leapmotor punta così a rafforzare la propria presenza in Europa. Arrivando a posizionarsi come un attore chiave nel settore dei SUV compatti elettrificati. Anche se i prezzi non sono ancora stati comunicati, l’azienda ha confermato che la C10 REEV sarà disponibile anche in Italia. A titolo informativo, la versione puramente elettrica, la C10 Style, ha un prezzo di partenza di 36.400€.

Insomma, questo SUV rappresenta una proposta concreta per chi desidera un’auto sostenibile. Ma non intende rinunciare alla flessibilità. L’introduzione del modello sul mercato europeo segna quindi un importante passo avanti per Leapmotor. L’azienda è infatti già pronta a competere con i principali marchi nel settore.