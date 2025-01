Iliad infiamma il 2025 con le sue offerte piene di giga, ecco cosa scegliere

Con le promo di Iliad c’è sempre qualcosa da scoprire e da apprezzare di diverso rispetto alla concorrenza. Secondo quanto riportato infatti, l’azienda ha ancora a disposizione delle grandi soluzioni tra cui la Flash 210, disponibile ancora per 15 giorni. Il costo mensile è di 9,99€. L’offerta include:

210 GB di traffico dati in 5G;

di traffico dati in 5G; Minuti e SMS illimitati verso tutti;

verso tutti; Costo fisso per sempre, senza aumenti futuri.

Questa promozione può essere attivata sia dai nuovi utenti che dai già clienti. Tuttavia, i già clienti possono effettuare il cambio offerta solo se attualmente pagano meno di 9,99€ al mese.

Le altre offerte Iliad disponibili

Oltre alla Flash 210, Iliad offre due opzioni permanenti che garantiscono alta qualità e prezzi competitivi. Ci sono infatti sia la Giga 120, con il 4G, che la Giga 250, con il 5G attivo e con un numero di contenuti apparentemente interminabile. Stando a quanto riportato, non c’è ancora una data di scadenza per queste due soluzioni. Eccole nei dettagli:

Giga 120:

120 GB di traffico in 4G; Minuti e SMS illimitati ; Prezzo mensile di 7,99€ .



Giga 250:

250 GB di traffico dati in 5G; Minuti e SMS illimitati ; Prezzo mensile di 11,99€ .



Anche queste offerte, come la Flash 210, garantiscono un costo bloccato per sempre e possono essere attivate da chiunque, senza differenze tra nuovi utenti e già clienti.

Fibra Iliad: sconto esclusivo per i clienti mobile

Non bisogna dimenticare quando si sceglie Iliad che c’è anche un altro vantaggio, ovvero quello di avere la fibra ottica in sconto. Il discorso vale solo ed esclusivamente per chi sceglie un’offerta dal prezzo pari o superiore a 9,99 € al mese. La fibra in quel caso costerà solo 19,99 € mensili.

Il meglio dunque si vede sempre con le promozioni di questo gestore che conferma la sua leadership sostenendo una politica diversa dagli altri. I prezzi non cambiano e i contenuti sono sempre tantissimi, fornendo dunque anche a chi era più scettico la possibilità di provare un servizio esclusivo.