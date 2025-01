Fino all’8 gennaio, CoopVoce lancia una promozione speciale dedicata a chi desidera cambiare operatore o attivare una nuova SIM. L’offerta EVO 200 propone un pacchetto completo che include 200 giga mensili su rete mobile 4G alla massima velocità, minuti illimitati e 1000 SMS, il tutto al costo fisso di 7,90 euro al mese. La proposta si distingue per la promessa di mantenere invariata la tariffa nel tempo, senza rincari o costi nascosti, consolidando così l’immagine di CoopVoce come un operatore trasparente e affidabile.

La nuova offerta EVO 200 di CoopVoce

Un altro punto di forza della promozione riguarda i costi iniziali: sia l’attivazione che il primo mese sono completamente gratuiti per chi sceglie di aderire entro l’8 gennaio. I nuovi clienti possono richiedere la SIM direttamente online con spedizione a domicilio oppure ritirarla in uno dei 900 punti vendita Coop presenti sul territorio. Anche i già clienti possono passare al piano EVO 200, ma con un costo di attivazione una tantum di 9,90 euro.

L’offerta è pensata per garantire massima flessibilità: non sono previsti vincoli contrattuali, costi extra o sorprese in bolletta. Funzioni essenziali come l’hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi, il servizio LoSai di Coop per le chiamate perse e l’assistenza tramite app e chat sono incluse senza costi aggiuntivi. Inoltre, i numeri a sovrapprezzo risultano bloccati di default, offrendo così una maggiore protezione contro addebiti indesiderati.

L’attivazione della SIM può essere effettuata online in pochi passaggi grazie a sistemi di identificazione rapida tramite SPID o video riconoscimento. Nel primo caso, il cliente accede con le proprie credenziali SPID e completa il processo in pochi minuti. In alternativa, può scegliere il video riconoscimento, mostrando un documento di identità e seguendo le istruzioni fornite dal sistema. Una volta completata la verifica, l’attivazione avviene entro tre giorni lavorativi.

Se si preferisce ritirare la SIM in un punto vendita Coop, è possibile prenotarla online e finalizzare l’attivazione direttamente in negozio. L’offerta EVO 200 rappresenta, dunque, un’opzione vantaggiosa per chi cerca un servizio stabile, chiaro e senza costi nascosti, con il valore aggiunto della garanzia CoopVoce.