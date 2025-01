La Ferrari è pronta a compiere un passo importante verso l’elettrificazione. Entro la fine del 2025, il marchio presenterà la sua prima supercar elettrica. Un modello destinato a segnare una svolta senza precedenti nella tradizione storica del marchio. Lo ha annunciato il CEO Benedetto Vigna, rivelando che questa vettura rappresenterà il 10% della produzione totale. Affiancandosi ai modelli a combustione senza sostituirli.

Ferrari: una nuova sfida per un’azienda leggendaria

Questa decisione rappresenta una risposta chiara alle nuove tendenze del mercato automobilistico, sempre più orientato verso la sostenibilità. La Ferrari, però, non intende rinunciare alla propria identità. Anche il modello elettrico sarà progettato per offrire emozioni, prestazioni di alto livello e un lusso esclusivo. La Casa di Maranello sta sviluppando internamente la piattaforma e i componenti chiave per questa nuova vettura, sfruttando il sistema E-Building. Questa struttura all’avanguardia consente di produrre in loco le tecnologie essenziali. In modo da ridurre la dipendenza da fornitori esterni.

Anche se i dettagli tecnici, come le batterie e i motori, restano avvolti nel mistero, alcuni prototipi circolati mostrano un assetto rialzato, simile a quello dei SUV. Il design definitivo però potrebbe rivelarsi essere più aerodinamico e dinamico rispetto alla tradizionale Purosangue. Rimanendo così fedele ai canoni di eleganza e sportività che da sempre caratterizzano il marchio.

Insomma, l’ attesa intorno alla prima Ferrari elettrica è altissima, e non potrebbe essere altrimenti. Unire la tradizione di Maranello con le esigenze di un futuro più sostenibile rappresenta una sfida ambiziosa. Negli anni, Ferrari ha dimostrato di saper innovarsi pur mantenendo intatto il proprio DNA. Infatti, questa nuova vettura, non farà eccezione. L’ingresso nel settore delle auto elettriche segna solo l’ultimo capitolo di una lunga storia di successi e innovazioni. Gli appassionati di tutto il mondo attendono con trepidazione di scoprire come la Ferrari riuscirà a integrare tecnologie avanzate senza rinunciare al fascino che lo contraddistingue.