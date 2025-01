La rivalità tra Amazon e Temu, la piattaforma cinese di e-commerce gestita da PDD Holdings, sta diventando sempre più serrata. Al centro dello scontro ci sono i prezzi dei prodotti, una questione che ha portato Amazon a muoversi con fermezza nei confronti dei suoi venditori cinesi. Secondo alcune testimonianze, il colosso americano avrebbe chiesto ai commercianti di non offrire su Temu prezzi più bassi rispetto a quelli applicati sulla propria piattaforma. La richiesta non sarebbe stata casuale, ma rivolta soprattutto ai marchi più noti e di successo, quelli che generano grandi volumi di vendita su entrambi i marketplace.

Amazon vs.Temu, vincono i consumatori

Per assicurarsi che questa direttiva venga rispettata, Amazon ha iniziato a monitorare con attenzione i prezzi applicati su Temu, escludendo dal programma Featured Offer — in Italia noto come Offerta in Evidenza — i venditori che risultano più cari sulla piattaforma americana. Essere inclusi in questa sezione è fondamentale per chi vende su Amazon, poiché i prodotti selezionati vengono messi in primo piano nelle pagine di vendita, proprio accanto ai pulsanti “Aggiungi al carrello” e “Acquista ora”. Questa visibilità privilegiata può fare la differenza tra un prodotto che vende bene e uno che resta fermo sugli scaffali virtuali.

Per i venditori, però, mantenere prezzi “competitivi” su Amazon non è semplice, soprattutto quando devono confrontarsi con la politica aggressiva di Temu, che punta tutto su costi bassissimi e sconti continui. Alcuni commercianti hanno cercato soluzioni creative, come modificare le immagini dei prodotti su Temu per evitare di essere scoperti dagli algoritmi di monitoraggio di Amazon. Altri, invece, come il noto marchio Anker, hanno preferito ritirare del tutto le loro inserzioni dalla piattaforma cinese per evitare complicazioni.

Una battaglia a colpi di sconti

Nel frattempo, Temu continua la sua rapida ascesa. Lanciata nel 2022, la piattaforma è già diventata il terzo marketplace più visitato al mondo, superata solo da Amazon e AliExpress. Il suo successo si basa su un mix di prezzi stracciati, algoritmi che premiano i prodotti più economici e una politica commerciale aggressiva.

Amazon, dal canto suo, nega di aver imposto pressioni sui venditori, ribadendo che ognuno è libero di stabilire i propri prezzi. Tuttavia, è evidente che il colosso americano percepisce Temu come una minaccia reale. A conferma di ciò, Amazon ha lanciato recentemente Amazon Haul, una sezione dedicata a offerte convenienti e prodotti a basso costo, una mossa che sembra una risposta diretta alla crescente popolarità di Temu.

La sfida tra i due giganti dell’e-commerce è solo all’inizio, ma una cosa è chiara: a beneficiarne saranno soprattutto i consumatori, che potranno continuare a fare acquisti online approfittando di prezzi sempre più competitivi.