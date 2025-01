La friggitrice ad aria è un piccolo elettrodomestico che non può assolutamente mancare all’interno delle nostre abitazioni, soprattutto nel 2025, per questo motivo oggi vi parliamo di una promozione da non trascurare assolutamente, che vede scontarne un modello su Amazon del 50% rispetto al valore originario di listino, mantenendo inalterate le prestazioni.

Il prodotto viene realizzato da Homcom, azienda leader nel settore che nel corso degli ultimi anni ha acquisito sempre più valore e conquistato milioni di utenti in tutto il mondo, ha una capacità di 6,5 litri, risultando leggermente superiore al normale (quindi adatta e perfetta per una famiglia anche di 4 persone), con potenza massima pari a 1700W. Le sue dimensioni, nonostante quanto appena scritto, risultano essere perfettamente in linea con le aspettative, raggiungendo per la precisione 36,5 x 29 x 33,8 centimetri, e facilitando di conseguenza il posizionamento praticamente dovunque si desideri.

Friggitrice ad aria: l’offerta irraggiungibile su Amazon

Se volete acquistare una friggitrice ad aria a basso costo, non dovete fare altro che sfruttare quest’offerta Amazon, dove potete trovare il modello Homcom di cui vi stiamo parlando nell’articolo ad un prezzo di listino di 78,95 euro. Arrivati a questo punto è bene sapere che nella pagina è necessario applicare un coupon per ridurre la spesa del 50%, cosicché non sarà più necessario spendere tale cifra, ma l’investimento da sostenere sarà pari a soli 39 euro.

Il sistema di controllo si concentra interamente nella parte anteriore, dove sono presenti una serie di pulsanti touch che permettono di regolare in pochissimo tempo ogni singola funzione, tra cui temperatura di cottura e tempistiche. Sono oltre 8 le modalità tra cui gli utenti possono effettivamente scegliere in fase di utilizzo, risultando estremamente versatile. Esteticamente il design è davvero invitante ed intrigante, con una eleganza superiore al normale.