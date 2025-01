Si è da poco concluso l’anno 2024 e con quest’ultimo molti videogiochi hanno detto addio al vasto catalogo di Xbox Game Pass. Come da tradizione, infatti, il colosso americano Microsoft aggiorna il catalogo di videogiochi messo a disposizione di tutti gli abbonati con tanti nuovi titoli di rilievo. Necessariamente, però, altrettanti titoli precedenti devono abbandonare il catalogo per fare spazio ai nuovi titoli. A partire dalla giornata di ieri 31 dicembre 2024, in particolare, il catalogo ha dovuto dire addio a ben sei videogiochi. Vediamo qui di seguito di che si tratta.

Xbox Game Pass, ecco i videogiochi che hanno abbandonato il catalogo

A partire dalla giornata di ieri 31 dicembre 2024 ben sei videogiochi hanno abbandonato il catalogo di Xbox Game Pass. Come già accennato in apertura, infatti, l’azienda ha deciso di inaugurare il nuovo anno preparando l’arrivo di tanti nuovi titoli di rilievo, ma per questo motivo alcuni precedenti titoli hanno dovuto abbandonare il catalogo messo a disposizione degli utenti abbonati al servizio. Ecco qui di seguito i nomi di questi videogiochi.

Xbox Game Pass – sei videogiochi che abbandonano il catalogo a dicembre 2024

• BlazBlue: Cross Tag Battle – su Console, su PC e su Cloud

• Close to the Sun – su Console, su PC e su Cloud

• Humankind – su Console, su PC e su Cloud

• LEGO 2K Drive – su Console e su Cloud

• McPixel 3 – su Console, su PC e su Cloud

• Party Animals – su Console e su Cloud

Si tratta di videogiochi piuttosto interessanti e che sono stati disponibili per gli abbonati fino alla giornata di ieri 31 dicembre 2024. Come già detto, però, il colosso americano Microsoft si sta già preparando per stupire i suoi abbonati con altrettanti titoli di rilievo. Nelle scorse settimane l’azienda ha infatti già annunciato alcuni dei giochi che arriveranno sul catalogo. Ricordiamo comunque che gli utenti potranno sempre a tantissimi altri videogiochi proposti con degli sconti ed offerte assurdi direttamente su Xbox Store.