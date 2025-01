Con il nuovo aggiornamento di Windows 11, ci sono delle nuove funzioni che potrebbero richiedere l’ ausilio di altri componenti. Infatti Microsoft da sapere che per il nuovo aggiornamento sono state introdotte delle tecnologie per la sicurezza del sistema e degli utenti. Questo include TPM 2.0, Secure Boot e VBS che sono state rese obbligatorie con l’ aggiornamento Windows 11. Questo servirà per migliorare l’ esperienza qualitativa del sistema operativo, ma soprattutto una maggiore sicurezza dagli attacchi informatici più sofisticati.

Per ottenere tutta questa sicurezza però è necessario cambiare hardware e passare ad uno che supporti l’ ultimo aggiornamento di Windows 11. Questo perché dal 2025 Windows 10 non sarà più supportato da questi sistemi di sicurezza. Infatti Microsoft sta invogliando quanti più utenti a cambiare hardware e spiegando loro quanto questi sistemi siano importanti per la sicurezza. Questo rappresenta una grande sfida che il team sta cercando di affrontare in modo da promuovere altre iniziative per convincere molti utenti.

Windows 11, ecco i nuovi requisiti di sicurezza

Con l’ aggiornamento Windows 11 24H2, ci sono molti più utenti che potranno usufruire delle nuove funzioni per la sicurezza. Inoltre ci sono anche dei prerequisiti che dovranno essere soddisfatti per ottenere la crittografia automatica. Le cause principali per non poterla utilizzare sono il TPM non utilizzabile, quindi è assente o non abilitato nel BIOS/UEFI. Il WinRE non configurato o il PCR7 binding non supportato. Grazie alle nuove funzioni introdotte molti più utenti potranno usufruire delle funzionalità di sicurezza. In caso di problemi è stata pubblicata una guida al recupero e al backup della chiave BitLocker. Con questa funzionalità, Windows 11 sarà un’ ambiente ancora più protetto da attacchi hacker e sarà più sicuro da utilizzare.

Le nuove funzioni servono principalmente per spianare la strada ad altre funzioni che serviranno principalmente ad assicurare un sistema operativo sicuro e funzionale. Quindi per assicurarsi queste funzioni sarà necessario cambiare hardware per utilizzarne uno che supporti il nuovo aggiornamento.