Un nuovo tipo di truffa sta mettendo in allerta gli utenti di WhatsApp, sfruttando un approccio tanto semplice quanto efficace. Non si tratta più di grandi prelievi che attivano immediatamente i sistemi di sicurezza delle banche. Ma di piccole mancanze che passano inosservate. Pochi euro alla volta vengono sottratti dai conti, confondendosi facilmente tra le transazioni quotidiane. In un’epoca in cui le carte di credito vengono utilizzate per ogni tipo di spesa, dai piccoli acquisti online alle spese familiari condivise, il controllo puntuale delle operazioni diventa sempre più raro.

WhatsApp e le false opportunità di guadagno

Proprio questa mancanza di attenzione è il terreno fertile per i truffatori. I quali, in questo modo, possono agire indisturbati per settimane o mesi. Non accorgersi di una cifra minima come cinque euro potrebbe sembrare normale. Ma su un lungo periodo queste piccole somme si accumulano, creando danni importanti. Il nuovo schema, dunque, sfrutta la disattenzione degli utenti e la normalità delle transazioni per passare inosservato.

Lo schema inizia con un messaggio apparentemente innocuo su WhatsApp: “Salve, posso parlare un attimo?”. Da questa semplice domanda si sviluppa un piano ben studiato. I truffatori propongono un lavoro online flessibile e allettante. Ad esempio mettere “Mi piace” a video su Pinterest e inviare screenshot per confermare l’attività, con la promessa di guadagni fino a 300€ al giorno. Una proposta che sembra fatta su misura per attrarre chi cerca un’entrata extra senza investire troppo tempo.

Per iniziare, però, viene richiesto di fornire i dati della carta di credito o di pagamento. Spesso, per guadagnare la fiducia della vittima, viene accreditata una piccola somma iniziale. Questo pagamento induce le persone a credere nella serietà dell’offerta, convincendole a proseguire. Ma mentre l’utente si gode i primi guadagni, i truffatori sfruttano i dati acquisiti per prelevare denaro in modo graduale e invisibile.

Insomma, mai come oggi è fondamentale non abbassare la guardia e non fidarsi di chi promette guadagni facili. La prevenzione è l’unico strumento efficace per difendersi.