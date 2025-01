Anno nuovo, vita nuova, offerta nuova. Il momento giusto per dire addio al tuo operatore e passare a WindTre è arrivato e ti basteranno pochi clic per ottenere una nuova SIM gratuitamente e direttamente a casa tua, senza dover rinunciare al tuo numero telefonico.

Le offerte operator attack del gestore sono attualmente tra le migliori se desideri ricevere tantissimi Giga a prezzi contenuti. La WindTre GO Unlimited Digital, ad esempio, ti permette di ottenere Giga senza limiti a soli 9,99 euro al mese; mentre, la WindTre GO 150 ti offre 150 GB al mese richiedendo una spesa di soli 7,99 euro.

Scopriamo insieme, dunque, quali sono le tariffe proposte da WindTre a chi trasferisce il numero e come richiederne l’attivazione tramite il sito ufficiale.

WindTre GO: le offerte con portabilità a prezzi stracciati

Il gestore WindTre è solito dedicare alcune delle sue offerte più vantaggiose ai clienti che decidono di effettuare la portabilità del numero e in particolar modo ai nuovi clienti che abbandonano Iliad o uno dei numerosi MVNO. Proprio a questi ultimi sono rivolte le offerte migliori, tra queste:

che prevede una spesa mensile di soli 9,99 euro e permette di ottenere minuti senza limiti per le chiamate verso tutti i numeri, 50 SMS da inviare a qualsiasi numero e Giga illimitati per navigare senza interruzioni. In più, l’offerta include 100 Giga in FULL Speed e 12,6 Giga extra in Unione Europea. I nuovi clienti potranno riceverla senza andare incontro ad alcun costo di attivazione e acquistando la SIM in omaggio. la WindTre GO 150 è disponibile a soli 7,99 euro al mese con minuti illimitati per le chiamate verso tutti, 50 SMS verso tutti i numeri e 150 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile. Anche in questo caso, il gestore offre 10,1 Giga extra in Unione Europea. L’attivazione non prevede spese e la SIM continua ad essere offerta gratuitamente dal gestore.

Infine, una versione leggermente più costosa della GO 150 è dedicata a tutti coloro che effettuano il trasferimento del numero da Vodafone, TIM, Kena Mobile o ho. Mobile. In questo caso l’offerta proposta è la WindTre GO 150 Limited Edition, che prevede una spesa di 9,99 euro al mese e include:

Minuti senza limiti verso tutti i numeri

50 SMS verso tutti i numeri

150 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile

12,6 GB extra in Unione Europea

Attivazione e costi

Le offerte fino ad ora menzionate possono essere attivate presso i punti vendita del gestore o tramite il sito ufficiale. Acquistando la nuova SIM online basterà indicare il gestore di provenienza procedere con il pagamento anticipato della prima mensilità necessaria per il rinnovo della tariffa richiesta. Si ricorda che, le offerte prevedono il pagamento dei costi di rinnovo tramite carta di credito o PayPal. WindTre consente di optare per le rispettive versioni con pagamento tramite credito residuo ma, in quest’ultimo caso, il costo previsto potrebbe subire un lieve rincaro.