iRobot Roomba è uno dei marchi più conosciuti al mondo, almeno per quanto riguarda il segmento dei robot aspirapolvere di ultima generazione, per questo motivo non ci stupiamo del grande clamore che sta conquistando lo sconto che Amazon ha deciso di applicare sul modello I7156, uno dei migliori per quanto riguarda la fascia media dello stesso settore.

Il dispositivo presenta dimensioni complessivamente in linea con il settore, nello specifico parliamo di 34 centimetri di diametro, ed una altezza di 9,3 centimetri, più che sufficiente ad esempio per riuscire a pulire senza troppi problemi e pensieri al di sotto di mobili o divani, data l’assenza della classica torretta LiDAR che invece troviamo altrove.

iRobot Roomba in promozione su Amazon: ecco quanto costa

Il prezzo di vendita di questo robot aspirapolvere è decisamente più basso di quanto avreste mai immaginato, dovete sapere che negli ultimi 30 giorni Amazon aveva già raggiunto quota di 649 euro, ma è voluta andare ancora oltre, scendendo addirittura fino a soli 379,90 euro, con una ulteriore riduzione del 42%. Premete qui per l’acquisto.

Il prodotto può essere facilmente controllato con l’ausilio dello smartphone, è disponibile l’applicazione dedicata sia per Android che per iOS, che permette di controllare ogni sua funzione, tra cui ad esempio la pulizia dei vari ambienti di casa, oppure impostare le aree di pulizia, impedirne l’accesso in alcune, per terminare ad esempio con la programmazione oraria. E’ disponibile solo nella sua colorazione argento, con paraurti in contrasto di colorazione nera, è realizzato quasi interamente in plastica, mantenendo comunque un design ed una eleganza complessivamente molto buona. Sulla parte superiore è possibile trovare un pulsante fisico, da utilizzare ad esempio per l’accensione/spegnimento oppure per il controllo locale, senza ad esempio collegarlo alla rete internet, tramite il WiFi di casa vostra.