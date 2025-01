Il settore dell’architettura si trova al centro di importanti evoluzioni. Quest’ultime fanno capo al noto Michael Green e al suo ambizioso progetto. Si parla della realizzazione di un grattacielo in legno. L’architetto canadese è celebre per le sue opere che fondono estetica e attenzione all’ambiente. A tal proposito, ha annunciato la costruzione di una torre. Quest’ultima non solo sarà la più alta del mondo realizzata con tale materiale. Rappresenterà anche un esempio unico di edilizia sostenibile.

Grattacielo di legno: ecco i dettagli della realizzazione

Il progetto di Green prevede un edificio di 55 piani che sorgerà nella città di Milwaukee, negli Stati Uniti. Sarà parte di un piano di riqualificazione del Marcus Performing Art Center. La torre si distingue per il design innovativo. Con terrazze verdi e giardini pensili che integrano la natura in ogni aspetto della struttura. La copertura inclinata e le facciate ricoperte di vegetazione trasformeranno l’edificio in una vera icona.

Il legno, protagonista indiscusso della nuova era architettonica, sta dimostrando di poter competere e persino superare i tradizionali materiali da costruzione. Come acciaio e cemento. Ciò perché la sua produzione e lavorazione generano un’impronta ecologica decisamente inferiore. Contribuendo a ridurre le emissioni globali di carbonio. Inoltre, il processo di costruzione di edifici in legno è più rapido e meno invasivo. Con cantieri che richiedono meno risorse e un minore impatto sull’ambiente.

Ma non è solo una questione di sostenibilità. Un paesaggio urbano dominato da grattacieli in legno offre una bellezza senza tempo. Tale estetica futuristica, paradossalmente radicata nella natura, sta affascinando architetti e urbanisti di tutto il mondo. Contrariamente ai luoghi comuni, il legno è un materiale straordinariamente sicuro. Grazie alle sue caratteristiche intrinseche, come l’elevata resistenza agli incendi dovuta alla carbonizzazione superficiale, rappresenta una scelta affidabile per costruzioni di grandi dimensioni. Con lo sviluppo di progetti come quello di Green lo scenario architettonico mondiale potrebbe presto cambiare radicalmente.