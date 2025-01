Ritorniamo nel mondo delle automobili e lo facciamo alla ricerca della migliore autonomia che un veicolo può avere. In questo caso la ritroviamo sulla nuovissima Audi e-tron, la quale cambia moltissime cose.

Quest’ultima ci fornisce un insieme di caratteristiche da urlo, per rimanere in strada e per godersi la guida.

Audi e-tron, tutto sull’autonomia?

Uno dei problemi maggiori che gli automobilisti stanno riscontrando è sicuramente l’autonomia. Molte sono le domande che ci poniamo sulle soste necessarie da svolgere per arrivare a destinazione, o se riusciremo a tornare a casa senza doversi fermare. Tutti questi e molti altri ancora sono i pensieri più comuni di molti possessori di auto elettriche. Quest’ultime purtroppo anche se molto efficienti hanno sempre qualche problema.

Audi con Audi e-tron è alla ricerca di nuove soluzioni tecniche e meccaniche per poter migliorare le proprie auto, tramite anche lo sviluppo di sistemi di navigazioni che possono trascinare via tutte queste problematiche.

Il tutto è provato su una Audi e-tron Q6 per provare a comprendere il suo funzionamento e cosa è capace di fare. Uno degli aspetti positivi è senza dubbio che è molto intuitivo, il che ci permette di avere una paronimica molto realistica per il viaggio.

Dopo aver inserito il punto d’arrivo, la Audi e-tron trip planner, sarà capace di individuare le varie stazioni di ricarica da raggiungere secondo l’autonomia della vettura. Molto importanti sono le tempistiche di ricarica della vettura, infatti il sistema va a preferire le colonnine veloci in modo da ridurre i tempi d’attesa.

L’Audi e-tron planner riesce ad aggiornare in tempo reale tutte le strategie di viaggio e di ricarica in base ai parametri che subiscono un’elaborazione costante. Quando poi viene prevista una sosta verso una colonnina, nei 30 minuti precedenti per il raggiungimento della colonnina viene aumentato il raffreddamento della batteria. Questo permette di assorbire molta più energia nel modo più veloce possibile.