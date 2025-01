A seguito del debutto in Cina lo scorso ottobre, l’azienda avrebbe scelto il 10 gennaio come data per presentare Xiaomi Pad 7 a tutti, per lo meno quello indiano, come rivelato da una pagina promozionale apparsa su Amazon.in. La data potrebbe coincidere con quella del lancio internazionale ed è possibile. Un passo avanti davvero importante.

Secondo quanto emerso dai test su Geekbench, la versione indiana del dispositivo manterrà le stesse specifiche del modello cinese, confermando così la volontà di Xiaomi di offrire un’esperienza premium anche negli altri mercati.

Il cuore pulsante del tablet sarà il processore Snapdragon 7+ Gen 3, accompagnato da una generosa dotazione di 8/12GB di RAM. Uno degli elementi più interessanti del Pad 7 è sicuramente il display LCD da 11,2 pollici, che vanta una risoluzione di 3.200 x 2.136 pixel e un refresh rate di 144Hz. Questi numeri si traducono in un’esperienza visiva di alto livello, con immagini nitide e fluide, perfette per la fruizione di contenuti multimediali e gaming.

Per quanto riguarda la memoria interna, invece, il tablet offrirà fino a 256GB di storage, uno spazio più che sufficiente per app, documenti e contenuti multimediali. Il comparto fotografico include una fotocamera principale da 13MP e una frontale da 8MP.

L’autonomia sarà gestita da una batteria da 8.850 mAh con supporto alla ricarica rapida da 45W, promettendo così lunghe sessioni di utilizzo e tempi di ricarica contenuti.

Xiaomi ha pensato anche agli accessori: insieme al tablet verranno lanciati una tastiera Bluetooth e uno stilo, trasformando così il Pad 7 in un versatile strumento di produttività. È interessante notare che, nonostante in Cina sia stato lanciato anche il Pad 7 Pro, questo modello potrebbe non arrivare in altri mercati

Ecco le caratteristiche

display: LCD 11,2″ 3200×2136, 345ppi, 3:2, refresh rate fino a 144 Hz, campionamento tocco fino a 360 Hz, 800 nits, HDR10, Dolby Vision

Snapdragon 7+ Gen 3 memoria: 8/12GB di RAM LPDDR5X 128/256GB interna UFS 4.0

connettività: WiFi 6, Bluetooth 5.4, USB-C 3.2 gen 1

Dolby Atmos supporto stilo: sì

sì OS: Xiaomi HyperOS 2

batteria: 8.850mAh, ricarica 45W, supporto ricarica wireless

251,22 x 173,42 x 6,18mm per 500g altro: tastiera con supporto a regolazione 0-124° retroilluminata a 64 tasti + touchpad a pressione meccanica

tastiera con supporto a regolazione 0-124° retroilluminata a 64 tasti + touchpad a pressione meccanica colori: nero, blu, verde

Insomma, delle novità interessanti.