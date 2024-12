Offerta ho. Mobile: 5G, minuti infiniti e 200GB ad un prezzo strepitoso

Con l’introduzione del 5G, ho. Mobile ha lanciato un’offerta perfetta, strabiliante, che combina egregiamente qualità e convenienza, come mai prima d’ora! Se siete alla ricerca di un nuovo operatore, non c’è momento migliore per passare a ho. Mobile. A solo 9,99€ al mese, i nuovi clienti potranno avere un pacchetto completo che include 200GB di traffico dati in 5G, oltre a minuti illimitati e SMS illimitati. Questo piano è pensato per soddisfare ogni esigenza di connessione, sia per il lavoro che per il tempo libero, senza sorprese o costi nascosti. In più, ho. Mobile rende il passaggio semplice e senza stress.

Se venite da Iliad, Fastweb, Coop Voce, Poste Mobile e altri operatori, l’attivazione è completamente GRATIS con ho. Mobile. Non solo, è possibile mantenere il proprio numero o attivarne uno nuovo, a seconda delle preferenze. L’attivazione avviene con un piccolo costo una tantum di 2,99€, senza vincoli contrattuali e con una trasparenza totale. Se il piano non dovesse soddisfarvi, avete 30 giorni per richiedere un rimborso completo.

Semplicità, trasparenza e assistenza sempre disponibile con ho. Mobile

Oltre alla tariffa mensile vantaggiosa, ho. Mobile offre una gestione facile e intuitiva tramite l’app mobile. Quest’app permette di monitorare il traffico dati, modificare il piano o ricaricare il credito in modo semplice e veloce. Inoltre, l’assistenza clienti è sempre disponibile, anche tramite WhatsApp, per risolvere ogni dubbio o necessità. Con la possibilità di scegliere la versione eSIM, ho. Mobile assicura la massima flessibilità e praticità d’uso. Non importa dove vi troviate, la connessione 5G vi accompagnerà ovunque, garantendo una velocità di navigazione senza compromessi. Con ho. Mobile, il 5G è finalmente alla portata di tutti, senza compromessi. Non aspettate oltre! Attivate il piano da 9,99€ al mese e godetevi la connessione più veloce a un prezzo imbattibile. Non è la promo che fa per voi? Sulla pagina web ne troverete altre che potrebbero soddisfare i vostri criteri alla perfezione, vi basta cercare!