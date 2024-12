Nintendo Switch 2: nuove immagini del dock, nessuno se lo aspettava

Continuano a susseguirsi i leak sulla prossima console Nintendo, la tanto attesa Switch 2. Questa volta, al centro dell’attenzione c’è un’altra immagine del dock, emersa in rete e capace di alimentare ulteriormente la curiosità degli appassionati. In attesa di una presentazione ufficiale, che secondo i rumor potrebbe avvenire già a gennaio, il materiale non manca per iniziare a immaginare le novità che la console potrebbe portare.

A pubblicare l’immagine è stato l’account X Centro Leaks, una fonte che spesso si rivela affidabile quando si parla di anticipazioni sul mondo Nintendo. Il nuovo dock di Switch 2 appare leggermente più compatto rispetto a quelli delle precedenti versioni, Switch e Switch OLED, almeno osservando le proporzioni orizzontali. Tuttavia, è bene mantenere cautela: basarsi solo su immagini non ufficiali può portare a conclusioni affrettate.

Un design rinnovato

Il design del dock sembra più moderno e curato. Gli angoli sono morbidi e stondati, un netto contrasto rispetto alle linee più squadrate dei modelli precedenti. L’immagine in questione mostra la parte posteriore del dock, che risulta asimmetrica:

Sul lato sinistro si nota una sezione quasi sgombra, eccezion fatta per un elemento in alto che potrebbe servire per un aggancio;

Sul lato destro, invece, lo spessore aumenta e spicca una griglia di aerazione che copre non solo la parte bassa, ma anche quella superiore.

Secondo i precedenti leak, la parte frontale del dock dovrebbe essere caratterizzata da una superficie liscia con il logo “Switch 2” in filigrana. Questa scelta di design sembra puntare su un’estetica pulita e minimalista, segno di un’evoluzione rispetto ai modelli precedenti.

Prudenza e speculazioni varie su Nintendo Switch

Nonostante la coerenza con i leak delle settimane scorse, è sempre consigliabile mantenere il beneficio del dubbio. Le immagini sembrano autentiche, ma senza un annuncio ufficiale da parte di Nintendo, tutto resta nell’ambito delle speculazioni.

Per ora, l’hype continua a crescere, e con esso anche l’attesa per scoprire cosa Nintendo avrà davvero in serbo per i fan della sua prossima generazione di console.