Apple prepara un misterioso annuncio per il primo weekend del 2025

L’attenzione che gli utenti riservano ad un marchio famoso e gettonato come Apple è sempre tanta. Lo dimostrano anche le tante indiscrezioni che stanno girando in queste ore e che parlano di un annuncio misterioso pronto all’arrivo.

Tra il 4 e il 5 gennaio 2025 infatti il colosso americano dovrebbe annunciare qualcosa di clamoroso incentrato su Apple TV+. A Cupertino si utilizza il messaggio “See for yourself” (“Guarda con i tuoi occhi”), accompagnato da scene tratte da alcune produzioni originali della piattaforma. Tuttavia, non è ancora chiaro di cosa si tratti, alimentando speculazioni su un possibile regalo per il nuovo anno.

Cosa potrebbe annunciare Apple

Un’ipotesi plausibile è che Apple permetta a tutti di accedere gratuitamente a Apple TV+ per il weekend. Questo non sarebbe un debutto assoluto per l’azienda: nel 2020, Apple aveva già concesso un accesso limitato a determinati contenuti della piattaforma. Recentemente, ha anche rilasciato gli otto minuti iniziali della seconda stagione di Severance, un thriller fantascientifico molto atteso dai fan.

Altri osservatori suggeriscono che l’annuncio potrebbe includere nuove promozioni legate agli abbonamenti, magari in abbinamento con il piano Apple One, che consente di combinare fino a sei servizi Apple, tra cui iCloud+, Apple Music e Apple Fitness+. Non è da escludere nemmeno l’introduzione di nuovi contenuti esclusivi o funzionalità per migliorare l’esperienza utente su Apple TV+.

Come accedere a Apple TV+

Apple TV+ è già accessibile tramite diverse modalità:

Prova gratuita di tre mesi con l’acquisto di un dispositivo Apple;

con l’acquisto di un dispositivo Apple; Abbonamento mensile individuale a 9,99 dollari al mese, condivisibile con fino a cinque membri della famiglia;

a 9,99 dollari al mese, condivisibile con fino a cinque membri della famiglia; Piano studenti di Apple Music a 5,99 dollari al mese, che include Apple TV+ per un periodo limitato, previa verifica tramite UNiDAYS.

Un’altra opzione è il bundle Apple One, che offre un mese di prova gratuita e include fino a 2 TB di spazio iCloud+ insieme ad altri servizi Apple.

Un promemoria per non perdere l’annuncio

Per non perdere l’appuntamento, è utile segnare in calendario le date del 4 e 5 gennaio. Il mistero attorno all’annuncio rende l’attesa ancora più interessante. Tra speculazioni e curiosità, Apple sembra pronta a iniziare il 2025 con il piede giusto, puntando su una delle sue piattaforme più ambiziose, Apple TV+.