La comunità degli sviluppatori indipendenti non smette mai di stupire. A conferma di ciò è arrivato l’ultimo “impegno” di Nick Chan e del collega @mineekdev. I due sviluppatori sono riusciti a installare e far funzionare iPadOS 18 su un iPad di sesta generazione. Un dispositivo considerato ormai obsoleto rispetto agli standard di Apple. Tale risultato è stato documentato con uno screenshot pubblicato su X.

Apple: nuova impresa su un iPad di sesta generazione

Ma come è stato possibile un tale traguardo? La risposta risiede nella vulnerabilità hardware del bootrom presente nel chip A10 Fusion, alla base dell’iPad 6 che il successivo iPad 7. Quest’ultimo è ufficialmente l’unico dispositivo ancora supportato da iPadOS 18 e vulnerabile all’exploit checkm8. Quest’ultimo permette di ottenere un accesso profondo al sistema.

Il processo di porting di un firmware moderno su un hardware più datato non è semplice. Implica l’adattamento di driver, la risoluzione di incompatibilità e il superamento di limiti software imposti da Apple. Anche se i dettagli tecnici del loro lavoro non sono stati ancora rivelati, è evidente che gli sviluppatori hanno dimostrato una competenza notevole. Il risultato ottenuto apre, infatti, scenari interessanti. Potrebbe essere il primo passo verso nuovi hack capaci di estendere la vita utile di molti dispositivi Apple considerati superati.

Bisogna però considerare diverse considerazioni riguardo la sicurezza. Un hack come quest’ultimo potrebbe introdurre vulnerabilità o instabilità che Apple ha cercato di evitare. Pertanto, resta da vedere se il lavoro di Chan e @mineekdev sarà mai rilasciato pubblicamente e in che forma. Ciò che è certo, però, è che tale impresa mette in discussione i limiti artificiali imposti dai produttori sui dispositivi. Per ora, però, tutto rimane solo una sorta di esperimento. I due hanno dimostrato che una tale mossa è possibile. Sarà necessario attendere ulteriori sviluppi per scoprire se tale possibilità possa effettivamente diventare una realtà.