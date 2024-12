Il Samsung Galaxy A16 è lo smartphone di fascia bassa che tutti vogliono, un prodotto che riesce a racchiudere al suo interno il meglio del meglio, senza vincoli o limitazioni particolari, nemmeno in termini di prestazioni (contestualizzandole nella fascia di prezzo di posizionamento). La promozione che Amazon ha deciso di attivare questi giorni è indiscutibilmente una delle migliori in circolazione, tanto da risultare quasi irraggiungibile dalle dirette concorrenti del mercato.

Il prodotto risulta essere caratterizzato dalla presenza di un ampio display da 6,7 pollici di diagonale, trattasi di un AMOLED che può raggiungere una risoluzione massima in FullHD+, con alle spalle un processore comunque di ottima qualità, è il Samsung Exynos 1330, octa-core con frequenza di clock a 2,4GHz, che viene a sua volta affiancato dalla GPU Mali-G68 MP2, con 4GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile con l’ausilio di una microSD fino al massimo a 1,5TB).

Amazon sconta il Samsung Galaxy A16 ad un prezzo mai visto

La spesa che l’utente si ritrova a dover sostenere per l’acquisto di questo Samsung Galaxy A16 è decisamente più bassa del normale, infatti dovete sapere che l’ordine vi costerà solamente 176,99 euro, contro i 239 euro previsti di listino (con un risparmio del 26%). Collegatevi qui per l’acquisto.

La batteria è un componente da 5000mAh, a prima vista potrebbe apparire come non sufficiente, ma vi possiamo assicurare essere una delle migliori in circolazione, proprio perché riesce a garantire una buona usabilità quotidiana, anche nel corso delle settimane. Parlando di comparto fotografico, invece, nella parte posteriore possiamo notare la presenza di tre sensori differenti: principale da 50 megapixel, seguito da ultragrandangolare da 5 megapixel, per finire con un effetto bokeh da 2 megapixel, un setup molto buono e complessivamente accettabile.