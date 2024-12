Per la PS5, Sony applica con inflessibilità una serie di ferree regole. Tra cui, spicca il tema controverso del browser “segreto” integrato nella console. Una funzionalità che, pur non ufficialmente accessibile, ha attirato la curiosità di molti utenti. Il browser nascosto non è immediatamente visibile nel menu. Alcuni utenti hanno scoperto come attivarlo sfruttando espedienti creativi. Come inviare un link tramite chat PSN. Tale funzionalità, utilizzata da alcuni per accedere a contenuti come YouTube o Twitch in modalità picture-in-picture, è diventata una sorta di mito tra i possessori della console.

Sony blocca l’accesso al browser PS5

Tale opzione però sembra non accessibile. Sony, sempre attenta alla sicurezza della sua piattaforma, ha iniziato a inviare email di avvertimento agli utenti che sfruttano il sistema. Le email segnalano violazioni del codice di condotta e avvisano che ulteriori infrazioni potrebbero portare al blocco permanente dell’account PlayStation Network (PSN). Le segnalazioni si attivano automaticamente. Il che significa che non c’è scampo per chi tenta di aggirare le regole.

Ma perché tutta questa rigidità? Il motivo è semplice: sicurezza. Il browser nascosto potrebbe essere utilizzato come punto d’accesso per pratiche come il “jailbreak”. Quest’ultimo consente di rimuovere le protezioni della console e installare software non autorizzato. Per Sony, prevenire tali attività è una priorità. Anche a costo di adottare misure drastiche.

Nonostante i rischi evidenti, alcuni utenti continuano a sperimentare metodi alternativi per accedere al browser. Ma ne vale davvero la pena? Perdere l’accesso al PSN significa rinunciare a giochi, acquisti digitali e progressi salvati. Un prezzo che molti considererebbero troppo alto per una semplice curiosità. A volte, il desiderio di esplorare può portarci troppo oltre. Forse è meglio rispettare i limiti imposti da Sony e godersi la PS5 per ciò che è, piuttosto che rischiare di perdere tutto. Dopotutto, il divertimento non ha bisogno di scorciatoie.