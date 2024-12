Proton e.MAS 7: il SUV elettrico con un prezzo sorprendentemente basso

La Proton e.MAS 7, primo SUV completamente elettrico del marchio malaysiano, stupisce per le sue caratteristiche. L’auto possiede una lunghezza di 4,61 metri. Il modello offre poi al cliente un motore elettrico anteriore da 218 cavalli. Con questa potenza garantisce accelerazioni niente male. Lo scatto, infatti, va da 0 a 100 km/h in meno di 7 secondi. Una prestazione he solitamente vedremmo degna di modelli più costosi. Il SUV sarà disponibile in due varianti, Prime e Premium, con batterie di diversa capacità. L’allestimento base monta un batterie da 49,5 kWh ed ha una buona autonomia di 345 chilometri. La versione Premium, invece, con una batteria più grande da 60,2 kWh, raggiunge i 408 chilometri nel ciclo WLTP. L‘efficienza della ricarica è sorprendente. Con il supporto per la ricarica ultraveloce fino a 200 kW, si può passare dal 30% all’80% della carica in soli 20 minuti. Una caratteristica che rende la e.MAS 7 perfetta per chi cerca praticità anche nei lunghi viaggi.

Specifiche e design di un SUV futuristico

Il SUV Proton e.MAS 7 nasce sulla piattaforma Geely Electric (GEA), condivisa con il modello gemello Geely Galaxy E5. Le differenze estetiche tra i due SUV sono minime, limitate ai loghi. Il design moderno e lineare esprime un carattere deciso e funzionale. La dotazione tecnologica è di alto livello. Spiccano il touchscreen da 15,4 pollici, l’head-up display, e il doppio tetto panoramico. Gli interni sono pensati per il massimo comfort, con sedili anteriori completamente reclinabili e altoparlanti integrati nei poggiatesta. I cerchi in lega variano da 18 pollici nella versione base a 19 pollici nella Premium.

In Malesia, il prezzo è estremamente competitivo. L’allestimento Prime parte da 23.508 euro, mentre il Premium è proposto a 26.334 euro. Questi costi rendono il SUV Proton un’opzione accessibile per chi desidera entrare nel mondo delle auto elettriche senza rinunciare a qualità e prestazioni. Proton non ha ancora rivelato piani di vendita internazionali per la e.MAS 7. Riuscirà questo SUV a conquistare mercati globali? Con caratteristiche così promettenti, le possibilità sono concrete.