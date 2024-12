Natale è appena passato, eppure il colosso giapponese del gaming Sony ha già reso disponibili da qualche giorno i nuovi sconti e le nuove offerte dedicate al nuovo anno su PlayStation Store. Gli utenti possono infatti acquistare ancora una volta e soprattutto a basso costo tantissimi videogiochi, grazie ai nuovi saldi di gennaio 2025. Come da tradizione dell’azienda, con questa nuova promozione sono messi a disposizione tanti titoli di rilievo. Per chi vuole spendere ancora di meno, sono inoltre disponibili all’acquisto tantissimi giochi ad un prezzo inferiore ai 10 euro.

PlayStation Store, tanti videogiochi a meno di dieci euro per l’anno nuovo

Per il nuovo anno il colosso giapponese Sony ha reso disponibili già da tempo tanti sconti ed offerte super interessanti su PlayStation Store. Come già detto in apertura, si tratta come sempre di titoli di un certo spessore e che ora gli utenti potranno portarsi a casa a dei prezzi decisamente convenienti. Tuttavia, gli utenti potranno risparmiare ulteriormente con una selezione di titoli altrettanto validi e proposti questa volta ad un prezzo inferiore ai 10 euro.

Nello specifico, ci sono diversi videogiochi proposti ad un prezzo di soli 7,99 euro. Segnaliamo ad esempio i titoli Need for Speed Unbound, Mafia Definitive Edition e Resident Evil VII. Per chi non è ancora riuscito a mettere le mani sul noto videogame The Witcher 3 è poi arrivato il momento giusto. Quest’ultimo è infatti ora disponibile all’acquisto su PlayStation Store nella sua versione Complete Edition ad un prezzo di soli 9,99 euro.

Le offerte e gli sconti non finiscono ovviamente qui. Ad un prezzo di soli 9,99 euro è ora disponibile il videogame Yakuza: Like a Dragon. Per gli amanti della saga di Resident Evil, oltre al videogioco citato in precedenza, sono disponibili altrettanti titoli con un prezzo che va da soli 4,99 euro a 9,99 euro. Tra questi, ricordiamo Resident Evil 2, Resident Evil 3, Resident Evil 6, Resident Evil 5, Resident Evil 4 (2005), Resident Evil, Resident Evil 0 e Resident Evil Revelation 1&2.

Questo ovvietà è soltanto un assaggio di quello che gli utenti potranno usufruire recandosi sulla pagina ufficiale di PlayStation Store. Vi consigliamo come sempre di visitare subito la pagina ufficiale per non perdere nessuno sconto.