Su Google Home sta per arrivare una nuova funzionalità. È stata pubblicata in anteprima e rappresenta un importante passo avanti nella gestione delle case intelligenti. Si tratta della nuova funzionalità “Accesso Membri”. L’obiettivo è offrire un controllo più sicuro e personalizzabile, consentendo agli utenti di condividere l’accesso ai dispositivi domestici in modo selettivo. Ciò con livelli di autorizzazione ben definiti. Tale aggiornamento migliora notevolmente l’esperienza d’uso, rendendola più flessibile e adatta a diverse esigenze.

Nuova funzione su Google Home: ecco cosa è in grado di fare

Con tale novità, gli utenti possono scegliere tra due livelli di accesso. Si tratta di “Amministratore” e “Membro“. Il primo garantisce il pieno controllo della casa smart, permettendo di aggiungere e rimuovere persone e dispositivi, configurare impostazioni avanzate, gestire servizi come Nest Aware e automazioni domestiche. Oltre a monitorare la cronologia delle attività e personalizzare le funzioni dell’Assistente Google. È un ruolo pensato per chi necessita di una supervisione completa della casa e delle sue funzionalità connesse.

Il livello Membro, invece, è pensato per garantire un accesso limitato, ma funzionale. Chi ricopre tale ruolo può utilizzare i dispositivi principali come videocamere o termostati, accedere alle funzioni base e gestire alcune impostazioni personali. Ciò lo rende ideale per persone fidate che non hanno bisogno di un controllo totale, ma possono contribuire alla gestione della casa.

Attraverso l’app Google Home, è possibile invitare una persona specificando il livello di accesso desiderato. Una volta accettato l’invito, il destinatario può iniziare a utilizzare i dispositivi e le funzioni assegnate. È essenziale che i nuovi Membri abbiano installata l’ultima versione dell’app per accedere al servizio.

Tale funzionalità migliora la sicurezza, permettendo di evitare accessi indesiderati. Inoltre, offre anche una maggiore comodità nella gestione degli spazi condivisi. L’introduzione di livelli di accesso diversificati semplifica la vita domestica, permettendo una gestione armoniosa e ben organizzata della propria casa intelligente.