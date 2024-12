Una scoperta che ha sconvolto la comunità scientifica riguarda una vasta riserva d’acqua, situata a oltre 12 miliardi di anni luce dalla Terra. Questo enorme bacino cosmico circonda un quasar, uno degli oggetti più luminosi dell’universo, alimentato da un buco nero supermassiccio che ha una massa circa 20 miliardi di volte superiore a quella del nostro Sole. La quantità d’acqua individuata è straordinaria: corrisponde a 140 trilioni di volte il volume di tutti gli oceani della Terra messi insieme. Tuttavia, non si tratta di un oceano o lago fisico, ma di vapore acqueo che si estende per centinaia di anni luce attorno al quasar APM 08279+5255.

Un’oceano di vapore nello spazio

La scoperta non solo è affascinante per la sua portata, ma offre anche nuovi spunti per comprendere come gli elementi necessari alla vita si siano distribuiti nelle prime fasi della formazione dell’universo. I quasar sono noti per essere tra gli oggetti più energetici che possiamo osservare, simili a fari cosmici alimentati da buchi neri che divorano enormi quantità di materia. Questo processo genera un’energia che è pari a quella di mille trilioni di soli, creando ambienti estremamente potenti e ideali per lo studio di fenomeni impossibili da replicare sulla Terra.

L’acqua rilevata esiste in condizioni estremamente particolari. La temperatura nella zona attorno al quasar è di circa -63 gradi Fahrenheit, e il gas, sebbene meno denso rispetto a quello che conosciamo, è più caldo e concentrato rispetto a quello delle galassie più vicine a noi. Questo suggerisce che l’ambiente sia molto dinamico, caratterizzato da processi energetici straordinari.

La presenza di una simile quantità di acqua in una regione così antica dell’universo cambia la nostra visione sull’evoluzione delle galassie e sull’origine delle molecole necessarie alla vita. L’acqua gioca un ruolo cruciale nella formazione delle stelle e nella creazione delle strutture galattiche. Gli strumenti avanzati utilizzati per questa scoperta, come lo Z-Spec e l’Interferometro Plateau de Bure, hanno permesso di confermare i dati, aprendo una finestra unica sulla storia primordiale dell’universo e sulla possibilità di tracciare le origini della vita.