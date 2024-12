WhatsApp: stop al supporto per diversi smartphone dal 1° gennaio 2025

Il mondo WhatsApp sta per essere stravolto ancora una volta dal solito inizio anno. La celebre applicazione di messaggistica istantanea infatti ben presto smetterà di funzionare a bordo di alcuni dispositivi mobili, diversi del mondo Android e qualcuno anche del mondo iOS. Secondo quanto riportato infatti ad abbandonare la scena su WhatsApp saranno tutti i prodotti che non riescono ad andare oltre Android KitKat.

Dal prossimo 1° gennaio 2025, WhatsApp smetterà di funzionare su numerosi smartphone Android più datati. Ad essere coinvolti saranno i prodotti non in grado di aggiornarsi oltre Android KitKat.

Quali smartphone non saranno più supportati da WhatsApp

Sono davvero molti gli smartphone che fanno parte della lista che WhatsApp lascerà indietro a partire dall’1 gennaio 2025. Secondo quanto riportato infatti si partirà dai prodotti di casa Samsung, più precisamente dal tanto amato Galaxy S3. A ruota seguiranno il Galaxy Note 2, Galaxy S4 Mini e Galaxy Ace 3.

In casa Motorola, gli affezionati dovranno abbandonare l’idea di utilizzare WhatsApp a bordo del loro Moto G di prima generazione. Lo stesso vale anche per il Moto E 2014 e per il RAZR HD. HTC One X seguirà lo stesso percorso, insieme a One X+, desire 500 e desire 601. LG, ormai fuori dal mondo degli smartphone, vedrà WhatsApp dire addio ai suoi Optimus G, Nexus 4, G2 Mini ed L90. Infine chiude Sony con i suoi Xperia Z, SP, T e V.

Tutti i prodotti inclusi all’interno di questa lista vengono infatti definiti da WhatsApp come obsoleti, superati e non in grado di andare avanti. Il motivo sta nella loro tecnologia che non riesce a gestire tutte le nuove funzionalità e miglioramenti che l’applicazione ha introdotto.

Bisogna comunque ricordarsi di effettuare alcune operazioni per evitare di perdere i dati che potrebbero risultare importanti.innanzitutto è consigliabile eseguire un backup del chat, salvando tutte le conversazioni dal menu impostazioni, recandosi poi nella sezione “Chat” e poi scegliendo la voce “Backup delle chat“. In questo modo si potranno trasferire i dati su un nuovo dispositivo compatibile con i canoni di WhatsApp. Inoltre consigliamo di acquistare un nuovo telefono, soprattutto se il prodotto in utilizzo ormai va avanti da diverso tempo.